Friedrich Merz privat: SIE ist die Ehefrau an seiner Seite

Zur Bundestagswahl 2025 tritt Friedrich Merz als CDU-Kanzlerkandidat an. Nachdem Armin Laschet bei der letzten Wahl 2021 gegen SPD-Kanzler Olaf Scholz verloren hatte, will die Union es nun mit dem 69-Jährigen ins Kanzleramt schaffen. Doch was ist über das Privatleben des Parteivorsitzenden bekannt, der gegen Olaf Scholz und Robert Habeck antritt? Alle Infos über Friedrich Merz privat erfährst du hier!

Friedrich Merz privat: So wuchs er auf

Joachim-Friedrich Martin Josef Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon, im östlichen Sauerland, geboren. In Brilon lebte er bis zu seinem Abitur. Er ist das älteste von vier Kindern in einer konservativen Juristenfamilie. Noch heute lebt Merz im ebenfalls im Hochsauerland gelegenen Arnsberg.

Nach dem Wehrdienst studierte er Rechtswissenschaften in Bonn und Marburg, sein erstes juristisches Staatsexamen absolvierte er in Düsseldorf. Ab 1986 arbeitete der spätere Parteivorsitzende in einem Industrieverband in Bonn und Frankfurt. Von 1986 bis 2021 war Merz zudem fortlaufend als Rechtsanwalt tätig.

Ehefrau und Kinder

Seit 1981 ist Friedrich Merz mit seiner Ehefrau Charlotte (*1961) verheiratet. Sie kommt aus dem Saarland und arbeitet als Direktorin des Amtsgerichts in Arnsberg. Wie auch ihr Ehemann kommt sie aus einer Juristenfamilie. Auf einer Party in Bonn lernte Charlotte dann ihren Friedrich kennen. Gemeinsam haben sie drei Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. Obendrauf hat das Ehepaar Merz fünf Enkelkinder.

Friedrich Merz mit seiner Ehefrau Charlotte und seiner Tochter Constanze (2017). Foto: imago images/Eventpress

Karriere in der CDU

Als Schüler trat Friedrich Merz 1972 in die CDU ein und engagierte sich in der Jungen Union in Brilon. Acht Jahre später wurde er auch zu ihrem Vorsitzenden gekürt. 1989 ging es für ihn als Abgeordneter ins Europäische Parlament. Merz saß zwischen 1994 und 2009 im Bundestag, zwischen 2000 und 2002 war er schließlich Vorsitzender der CDU-Fraktion. 2009 verließ er vorerst den Bundestag und arbeitete wieder als Wirtschaftsanwalt und als Lobbyist.

Nachdem Angela Merkel 2018 ihren Rücktritt aus der Politik bekannt gegeben hatte, rückte sich der spätere Kanzlerkandidat aus Brilon wieder in den Vordergrund der Partei. Den Platz als Parteivorsitzender holte er sich direkt bei seiner Politik-Rückkehr allerdings nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer war zunächst Parteichefin von 2018 bis 2021.

Nach ihrer Amtszeit verlor Merz die Wahl des Vorsitzenden gegen Armin Laschet, der zur Bundestagswahl 2021 auch Kanzlerkandidat wurde. Nach der Wahlniederlage der Union sicherte sich Merz auf dem Parteitag schließlich den CDU-Vorsitz und tritt als CDU-Kandidat für die kommende Bundestagswahl 2025 an. Zwischen ihm, Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) entscheidet sich dann wohl Ende Februar, wer ins Kanzleramt zieht.

Friedrich Merz privat: So hoch ist sein Privatvermögen

In Interviews hat Merz zugegeben, dass er brutto 1 Million Euro pro Jahr verdient. Damit schätzt das „Vermögenmagazin“, dass Merz‘ Privatvermögen circa 12 Millionen Euro beträgt. Das Geld hat er unter anderem in seinen Positionen beim AXA Konzern AG, der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH und der Commerzbank AG verdient. Seine Stelle als Aufsichtsratsvorsitzender beim Vermögensverwalter BlackRock spielt dabei wohl ebenso eine große Rolle.

