Trump: Berühmter Name soll sein Vize-Präsident werden – „Würde Establishment aus den Socken hauen“

Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl der USA im November 2024 läuft bereits auf Hochtouren. Viele Republikaner sind überzeugt: Donald Trump wird wieder Präsident. Doch auch Außenseiter treten auf den Kandidaten-Plan.

Nun überraschen Trump-Anhänger mit einem seltsamen Wunsch. Sie wollen ausgerechnet, dass ein Demokrat Vizepräsident wird. Und der Favorit trägt keinen unbekannten Namen.

Trump: Eine ganz neue Allianz

Nicht nur in den Talkshows geht es heiß her. Auch auf den sozialen Netzwerken wird über die Kandidaten diskutiert. Hier äußerten ausgerechnet Befürworter des Ex-Präsidenten Trump den Wunsch, einen Demokraten als Vize einzusetzen. „Wir brauchen Trump wieder als Präsidenten… und vielleicht, nur vielleicht JFK Junior als Vizepräsidenten. Das würde das Establishment aus den Socken hauen“ schrieb ein User auf „X“ (ehemals: Twitter).

„JFK Junior“ – das ist Robert Francis Kennedy junior, der Neffe des früheren Präsidenten John Fitzgerald Kennedy. Nun setzen ausgerechnet die Republikaner auf ihn. „Wenn Trump & RFK sich zusammenschließen würden, um eine ganz neue Allianz zu schaffen, wäre das sicher episch“ twitterte eine Userin. Ein anderer ist sich sicher, dass dieses Duo einen erdrutschartigen Sieg gegen „Dementia Joe“ erreichen würde.

Aber wieso ist der Kennedy, der sich selbst als „lebenslangen Demokraten“ bezeichnet, so beliebt bei den Republikanern? Die Antwort ist einfach, er ist ihnen in vielen Punkten ähnlicher als der Mehrheit der Demokraten. Kennedy, der 6 Kinder von 2 Frauen hat und in der dritten Ehe lebt, ist entschieden gegen die Abtreibung. Ein Punkt, den auch andere konservative Demokraten teilen.

Kennedy: Verschwörungsmythen auf Amazon

Ebenso wie die Skepsis gegen das Impfen. Diese ist bei dem 69-jährigen Katholiken jedoch extremer und deutlich weniger sachlicher Natur. RFK junior tritt etwa seit 2005 als entschiedener Impfgegner auf. Dabei behauptete er immer wieder, dass Impfungen Autismus auslösen. Ein Mythos, der längst als falsch widerlegt wurde. Zu Beginn der Corona-Pandemie bekam der Harvard-Absolvent und Rechtsanwalt dann Rückenwind für seine abstrusen Ideen, die immer mehr ins Geschwurbel abrutschten.

In seinem, im November 2022 erschienenen Buch „The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health“ gab er Verschwörungsmythen in Trump-Manier zum besten. Ziel dieser Verschwörung sei es gewesen, die westliche Demokratie durch „den Putsch von 2020“ zu kontrollieren.

Seine Theorien, die auch die Ursache von Aids und Biowaffen infrage stellen, belegte der jüngere Kennedy mit teils falschen, teils aus dem Zusammenhang gerissenen Studien. Während seine Familie sich öffentlich von ihm distanzierte und seine Äußerungen als „falsch und gefährlich“ bezeichnete, landete das Buch auf der Amazon- Toppliste und fand insbesondere bei Schwurblern um Trump Anklang.

Ob RFK junior, der in einer demokratischen Familie mit einem Justizminister als Vater aufwuchs und sich später vor allem für den Umweltschutz einsetze, tatsächlich der richtige als Vizepräsident unter Trump ist, bleibt zu bezweifeln.