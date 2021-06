Annalena Baerbock: Skurriler Vorwurf! Ausgerechnet von IHM – „Zufall oder Chiffre?“

Politikerin Annalena Baerbock ist umstritten – nicht jeder kann sich mit ihrer Kanzlerkandidatur und ihren Ansichten anfreunden.

Anna-Lena Baerbock wurde jetzt auf Twitter etwas echt Irres unterstellt. Foto: IMAGO / Christian Thiel

Was der Bundesvorsitzenden der Grünen aber jetzt vorgeworfen wird, ist jedoch wirklich skurril!

Annalena Baerbock: Irrer Vorwurf auf Twitter – ausgerechnet von IHM

Hans-Georg Maaßen hat einen äußerst fragwürdigen Tweet über Annalena Baerbock verfasst. Dort schreibt der Ex-Verfassungsschutzpräsident: „Annalena Charlotte Alma Baerbock = ACAB = All Cops Are Bastards. Zufall oder Chiffre?“

--------------------

Das ist Annalena Baerbock:

Sie wurde am 15. Dezember 1980 in Hannover geboren

Baerbock trat 2005 den Grünen bei

Seit 2013 sitzt sie als Abgeordnete im Bundestag

2018 wurde sie Bundesvorsitzende

Annalena Baerbock ist die Kanzlerandidatin der Grünen bei der Bundestagswahl 2021

--------------------

Zur Erklärung: „All Cops are Bastards“ bedeutet wörtlich übersetzt „Alle Polizisten sind Bastarde“. Dieser Spruch wird von zahlreichen Jugendsubkulturen verwendet, insbesondere unter Skinheads, Hooligans und Ultras.

Dazu verlinkt er noch einen Artikel, in dem Annalena Baerbock die Entscheidung der Grünen in Hessen, NSU-Akten nicht freizugeben, kritisiert.

Annalena Charlotte Alma Baerbock = ACAB = All Cops Are Bastards. Zufall oder Chiffre?https://t.co/2sWki5QOQM — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) June 5, 2021

Außerdem spricht sie sich dort für eine umfassende Untersuchung aller Sicherheitsbehörden in Deutschland aus.

Annalena Baerbock: Auch Jan Böhmermann gibt seinen Senf dazu

Was für eine irre Anschuldigung von Hans-Georg Maaßen gegen die Grünen-Politikerin! Das sehen auch zahlreiche Twitter-Nutzer so, wie die Kommentare unter dem Tweet beweisen: „Sie sind wohl mittlerweile vollkommen schmerzfrei. Sie sollten nicht in den Bundestag wollen, sondern in eine Einrichtung, in der Ihnen geholfen wird“ oder „Das ist selbst für die sowieso schon niedrigsten Niveaustandards maaßenscher Tweets unfassbar dämlich“, heißt es da.

-------------------

--------------------

Auch Satiriker Jan Böhmermann ließ den Vorfall nicht unkommentiert und postete auf seinem Twitter-Account: „HGM = Hitler Goebbels Mussolini. Zufall oder Chiffre? Hans-Georg Maaßen bitte um Aufklärung sofort!“

Wenn dieser Tweet zu Annalena Baerbock Hans-Georg Maaßen mal nicht um die Ohren geflogen ist.

Am Sonntag (6. Juni) finden die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt statt. Werden dort ausgerechnet die Grünen die großen Verlierer? Mehr dazu >>> hier. (cf)