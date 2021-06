Annalena Baerbock hält Wahlkampfrede – dann kommt es zu einem skurrilen Moment

Sie ist die Kanzlerkandidatin der Partei „Die Grünen“: Annalena Baerbock. Für einen solchen Job braucht es Selbstsicherheit - und jede Menge Wissen.

Doch auch Annalena Baerbock weiß nicht immer alles - und das hat jetzt im Internet für Aufsehen gesorgt.

Baerbock war auf einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Sachsen-Anhalt, als ihr ein kleines Missgeschickt passierte. In dem Bundesland wird am Sonntag (6. Juni) ein neues Landesparlament gewählt.

Während sie sich unter anderem für eine bessere Digitalisierung und einen besseren ÖPNV aussprach, konnten Zuschauer Schrift auf ihrer Handinnenfläche erkennen.

Denn nicht in allen Punkten scheint sich die 40-Jährige bei ihren Auftritten sicher zu sein. Die geheime Botschaft in ihrer Hand: Dabei handelte es sich um die Namen der drei Spitzenkandidaten zur Landtagswahl.

Ein richtiger Spickzettel, wie in der Schule. Vergessen hat sie damit die Umweltministerin Claudia Dalbert, und die beiden Fraktionsvorsitzenden Conny Lüddemann und Sebastian Striegel bestimmt nicht mehr.

Bei der Bundestagswahl im September tritt Annalena Baerbock gegen Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) an.