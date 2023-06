Am Sonntag gewann AfD-Kandidat Robert Sesselmann die Landratswahl mit 52,8 Prozent gegen seinen CDU-Konkurrenten Jürgen Köpper, der auf 47,2 Prozent kam. Die Partei stellt damit erstmals einen Landrat.

In Thüringen wird die AfD rund um Chef Björn Höcke vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Nach der Wahl am Sonntag soll ein Mann mit auffallender Kleidung am Montag (26. Juni) vom AfD-Wahlkampf übrig gebliebene Luftballons an Kindergartenkinder verteilt haben.

Sonneberg: Mann in Schwarz-Weiß-Rot verteilt Ballons an Kinder

Die Szene ist auf einem Video festgehalten, welches zahlreich in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Auch ARD-Journalist Georg Restle teilt das Video mit den Worten: „Allen, die meinen, der Wahlsieg der AfD in Sonneberg hätte mit Rechtsextremismus nichts zu tun.“

Der Mann, der die Luftballons im Landkreis Sonneberg an Kinder verteilt, ist in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot gekleidet. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) spielt sich nach verschiedenen Angaben die Situation in Föritztal ab. Auf der Rückseite seines schwarzen T-Shirts steht als Aufdruck „Wehrmacht wieder mit“. Und es sind weitere Zeichen der rechten Szene zu erkennen: Auf dem silbernen Kleinbus, aus dem er die Ballons verteilt, steht „Ehrenamtlicher Abschiebehelfer“.

„Möchte mich für Kleidung entschuldigen“

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist auf den verteilten blauen Ballons kein Aufdruck zu sehen. Aber: Auf einem Ballon, der noch im Auto liegt, ist ein Logo zu erkennen, das dem der AfD ähnelt. Blau ist auch die Parteifarbe.

Die Kita wollte sich auf dpa-Anfrage zu der Ballon-Verteilung nicht äußern. In der Gemeindeverwaltung gab es am Dienstag (27. Juni) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Beratungen zu dem Thema. Laut der Linken-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss stammt das Video vom Montag. Sie veröffentlichte das Video auf Twitter mit den Worten: „Es ist nur krass.“

Der Mann, der die Luftballons mutmaßlich verteilte, äußerte sich bei Facebook: „Das ist nicht mehr lustig, was jetzt überall abgeht! Ja, ich hatte die falsche Kleidung an, ich meinte es aber nur gut mit den Kindern. Es waren einfache blaue Luftballons und nichts stand drauf. Ich möchte mich für meine Kleidung entschuldigen.“