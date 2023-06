AfD-Schock in Thüringen! So etwas hat es in Deutschland bisher noch nie gegeben.

Die AfD gewinnt die Landratswahl in Sonneberg in Süd-Thüringen. Es ist das allererste relevante politische Amt in ganz Deutschland für die Partei. Die übrigen Parteien sind in Schockstarre.

AfD schreibt in Thüringen Geschichte

Ganz Deutschland guckte am Sonntag (25. Juni) gespannt nach Sonneberg in Thüringen: Hier kam es zu einer brisanten Stichwahl. Und diese hat einen historischen Ausgang genommen.

Die große Frage dabei war: Wer wird Landrat? Herausforderer und AfD-Landtagsabgeordneter Robert Sesselmann oder der amtierende CDU-Landrat Jürgen Köpper? Und Ersterer hat mit 52,8 Prozent der Wähler das Rennen gemacht. Damit ist Sesselmann der erste AfD-Landrat in Deutschland – und die Partei hat das erste kommunale Spitzenamt inne. Für sechs Jahre, wie unser Partnerportal „Thüringen24“ berichtet.

Ist das der Durchbruch der AfD?

Nicht einen einzigen Oberbürgermeister oder Landrat stellte die AfD bislang bundesweit. In keiner größeren Stadt und in keinem Landkreis ist die Partei in der Verantwortung – selbst in ihren Hochburgen im Osten nicht. Genau dieser Durchbruch ist ihr jetzt aber in Thüringen gelungen. Und das im Land des höchst umstrittenen Rechtsaußen-Partei-Stars Björn Höcke. Ein schwarzer Tag für die demokratischen Parteien.

Schon im ersten Wahlgang hätte es bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg fast gereicht. Sesselmann kam auf 46,5 Prozent der Stimmen. Er verfehlte die absolute Mehrheit damit nur knapp.

