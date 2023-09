Zoo Salzburg: Grausames Drama im Gehege! Pflegerin von Nashorn getötet

Schreckliche Tragödie im Zoo Salzburg Hellbrunn in den frühen Dienstagmorgenstunden (12. September)! Nach Angaben eines Sprechers der österreichischen Polizei soll eine 33-jährige Tierpflegerin bei einem Nashorn-Angriff ums Leben gekommen sein.

Bei der Nashorn-Attacke soll auch ein Mann schwer verletzt worden sein, der der Zoo-Mitarbeiterin zu Hilfe eilte. Er wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Der Zoo Salzburg bleibt am Dienstag nach dem Vorfall geschlossen.

Zoo Salzburg: Pflegerin stirbt bei Routinearbeiten

Wie konnte es zu diesem Unglück kommen? Das ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg soll die 33-Jährige Routinearbeiten im Nashorn-Gehege ausgeübt haben, als eines der Breitmaulnashörner plötzlich auf sie losging.

Ein weiterer Tierpfleger, ein 34-jähriger Österreicher, soll versucht haben, das aggressive Tier zu verscheuchen. Dabei soll auch er angegriffen und schwer verletzt worden sein. Die 33-jährige Zoo-Mitarbeiterin erlag noch im Tiergehege ihren schweren Verletzungen. Warum das Nashorn plötzlich auf sie losging, soll nun herausgefunden werden.

Mitarbeiter und Besucher im Schock! „Furchtbar“

Breitmaulnashörner gelten neben Elefanten als die größten Landsäugetiere der Welt. Bullen können bis zu 3,5 Tonnen schwer werden. Wie viele von den potenziell gefährdeten Tieren im Zoo Salzburg wohnen, ist nicht bekannt.

Hier hatte der tödliche Vorfall drastische Konsequenzen. Am Dienstag bleibt der österreichische Tierpark für Besucher geschlossen, wie er auf Facebook mitteilt. Ob er am Mittwoch (13. September) wieder regulär öffnen wird, ist bis dato noch unklar.

Nicht nur die Mitarbeiter sind im Schock. Auch die Besucher können die Tragödie im Zoo Salzburg nur schwer verkraften. „Wie schrecklich, habe die Ursache der Sperre gerade in den Nachrichten gehört“, schreibt etwa eine Frau. „Hab‘s in den Nachrichten gelesen, wie furchtbar…mein herzliches Beileid und allen Beteiligten viel Kraft“, drückt eine andere ihre Anteilnahme an dem Tod der Tierpflegerin im Zoo Salzburg aus. (mit dpa)