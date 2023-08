Zoo: Schlimmer Anblick im Gehege ++ Tierpfleger entdeckt geköpften Pinguin ++ Schrecklicher Verdacht

Grusel-Anblick im Zoo in Rostock!

Als ein Tierpfleger am Dienstagmorgen (29. August) zur Reinigung in die verschiedenen Gehege ging, offenbarte sich ihm ein Bild wie aus einem Horror-Film. Im Areal der Pinguine fand der Zoo-Mitarbeiter ein totes Tier vor – es wurde offenbar geköpft.

Zoo Rostock: Pinguin brutal getötet?

Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt in dem Fall um den toten Humboldt-Pinguin, der am Dienstagmorgen mit abgetrenntem Kopf in dem Pinguin-Außengehege gefunden wurde. Das mit Gewalt abgetrennte Körperteil lag unweit des leblosen Tierkörpers, berichtet die „Bild“. Daneben fand der Tierpfleger einen Stein, dem Blut anhaftete.

Die Polizei Rostock bestätigt, dass es möglicherweise einen Hausfriedensbruch im Rostocker Zoo gegeben habe. „Aufgrund der Auffindesituation kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist“, heißt es von Seiten der Behörde.

Pinguin-Tod im Zoo Rostock gibt Rätsel auf

Wie Zoo-Mitarbeiter gegenüber „Bild“ berichteten, spreche der relativ glatte Schnitt am Kopf des Pinguins gegen einen Angriff oder die Tötung durch ein anderes Tier. Auch ist unklar, ob der Fundort des toten Pinguins überhaupt der Ort ist, an dem das Lebewesen auch getötet wurde.

Ein absolutes Rätsel bildet auch die Frage nach dem möglichen Motiv für den grausamen Pinguin-Mord. Humboldt-Pinguine gehören laut Weltnaturschutzunion zu den bedrohten Vogelarten, werden als „gefährdet“ eingestuft.

Der Zoo Rostock ist der größte Tierpark in Mecklenburg-Vorpommern, beherbergt 500 verschiedene Tierarten und insgesamt 6500 Tiere.

Der tote Humboldt-Pinguin wurde mittlerweile zu weiteren Untersuchung in das Landesamt für Landwirtschaft gebracht – ein Ergebnis der Sektion steht noch aus. Auch die Spurensicherung im Zoo Rostock hält am Dienstag noch an.