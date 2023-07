Dem Zoo Duisburg stehen in den kommenden Monaten Bauarbeiten bevor. Demnächst soll im Rahmen eines Großprojekts eine neue Attraktion entstehen. Am Montag (10. Juli) erfolgte der Spatenstich. Schon im nächsten Jahr soll alles fertig sein!

Dann dürfen sich die Brillenpinguine endlich über ein neues Zuhause freuen. Denn der Zoo Duisburg baut das veraltete Seelöwen-Gehege zu einem neuen Wohlfühl-Ort für die Pinguine um. Auch die Besucher erwarten dabei einige Neuerungen.

Zoo Duisburg: Bau von neuem Pinguin-Gehege begonnen

Die Bagger stehen bereit und alles ist für das neue zu Hause der Pinguine angerichtet. In den kommenden Wochen wird das alte Robben-Gehege zu einem neuen Pinguin-Gehege umgebaut. Die Maßnahmen für dieses Projekt starteten am Montag. In einem ersten Bauabschnitt werden Rohbauarbeiten durchgeführt und neue Leitungen verlegt. Es folgen die Überarbeitung des derzeitigen Beckenprofils sowie der Bau der Unterwassereinsichten.

Die Brillenpinguine im Zoo Duisburg dürfen sich im kommenden Jahr auf ein neues, hochmodernes Zu Hause freuen. Foto: Zoo Duisburg / M. Appel

Das neue Gehege soll den felsigen Küsten Südamerikas nachempfunden sein und den Besucherinnen und Besuchern besondere Ansichten ermöglichen. So ist über dem Wasserbecken ein Steg mit einer Glasscheibe geplant, der Beobachtungen aus ungewöhnlicher Perspektive ermöglichen soll. „Im Wasser wird es eine Gegenstromanlage geben“, verrät Zoodirektorin Astrid Stewin. Das neue Gehege soll zudem eine Felseninsel und einen Bachlauf bekommen, der sich bis zum Wasserareal schlängelt.

++ Zoo Duisburg den Tränen nah – Ereignis im Gehege reißt Mitarbeiter und Besucher mit ++

Im Fokus der Umbauarbeiten steht auch die Zucht junger Pinguine. „Wir planen eine Nistwand mit elf Bruthöhlen“, sagt Zoodirektorin Astrid Stewin. Neben der Aufzucht der Jungtiere dienen die Höhlen auch als Rückzugsort für die Tiere. Am Kaiserberg leben aktuell 28 Brillenpinguine, darunter auch zwei Jungtiere.

Mehr News:

Realisiert wird das Projekt durch die Hilfe der örtlichen Sparkasse, die dem Zoo Duisburg für die Maßnahme einen mittleren sechsstelligen Betrag zur Verfügung stellt.