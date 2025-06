Zoo in NRW zeigt Bilder aus Gehege – Besucher verlieren die Fassung! „Frech“

Sie ist der neue Shooting-Star im Zoo Krefeld. Nashorn-Mädchen Billie hat die Besucher des Tierparks in NRW von Sekunde eins an verzaubert.

Jetzt hat der Zoo Krefeld ein Update zum Nashorn-Nachwuchs gegeben. Die neuen Bilder lassen Tierfreunde in NRW förmlich ausrasten.

Zoo in NRW teilt neue Nashorn-Bilder: „Frech“

„Klein, frech und ganz schön gewachsen: Das ist Billie!“ So leitet der Zoo in NRW die Bilderstrecke in den Sozialen Medien ein. Sie zeigt ein Nashorn-Weibchen, das rund zweieinhalb Monate nach seiner Geburt ordentlich gewachsen ist. „Und wir könnten nicht stolzer sein“, feiern die Verantwortlichen.

Die Bilder zeigen ein agiles, verspieltes Rhinozeros-Kind, das nach seinen ersten tapsigen Schritten im mittlerweile voll im Saft zu stehen scheint. Die Foto-Strecke zeigt, wie schnell sich die Kleine in Krefeld entwickelt hat.

Und so lädt der Zoo Krefeld dazu ein, die Kleine live und in Farbe zu beobachten. Denn dann sind das Tier und seine Entwicklung natürlich noch einmal beeindruckender. „Beobachtet sie beim Spielen, Staubbaden oder Kuscheln mit Mama – und macht euch selbst ein Bild davon, wie groß (und neugierig!) sie schon geworden ist“, lockt der Zoo in NRW.

Zoo-Besucher hin und weg

Wie sehr Nashorn-Nachwuchs Billie den Tierfreunden in NRW den Kopf verdreht hat, zeigen die Kommentarspalten unter dem Post bei Facebook und Instagram. Darin heißt es etwa:

„Billie, so cool und süß. Bleib gesund und genieße die Kindheit“

„Einfach nur wowwwwww und niedlich“

„So knuffig und schön zu sehen, dass es dem Schatz gut geht“

„Was für zauberhafte Bilder!“

„Ich liebe ihn. Komme bald ihn anschauen.“

„Wahnsinnig niedlich“

„Zuckersüß“

Billie ist am 3. April im Zoo Krefeld geboren und das erste Kind der siebenjährigen Spitzmaulnashorn-Kuh Mara. Sie ist erst das sechste Nashorn, das im Zoo Krefeld geboren wurde. Zuletzt kam hier Najuma im August 2016 zur Welt.