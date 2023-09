Zoo Dortmund: Preis-Hammer! DAMIT hätten viele Besucher wohl nicht gerechnet

Seit 1953 zieht der Zoo Dortmund jedes Jahr Millionen von Besucher an. Doch in NRW tummeln sich zahlreiche Zoos und Tierparks, da ist es nicht leicht, herauszustechen. Wie ein Ranking nun zeigt, ist der Zoo Dortmund vor allem preislich weit vorne.

Bei einem Besuch sind die Tiere das Highlight, doch für viele Menschen ist auch der Preis nicht unerheblich. Und da sticht der Zoo Dortmund beim Preis sogar im bundesweiten Vergleich deutlich hervor. Unser Partnerportal BERLIN-LIVE hat das Ergebnis vorliegen.

Zoo Dortmund mit Abstand am günstigsten

Insgesamt wurden 25 der beliebtesten Zoos und Tierparks in Deutschland von Freizeitexperten des Portals „Holidu.de“ näher unter die Lupe genommen. In die Bewertung flossen die Kategorien Eintrittspreise, Artenvielfalt, öffentliche Bewertungen und kulinarische Angebote ein. Dem Urteil der Experten zufolge bietet der Wilhelma Zoo in Stuttgart das beste rundum Angebot, während der Zoo Dortmund nur auf einem abgeschlagenen 20. Platz landet.

Das könnte tatsächlich vor allem an der öffentlichen Besucher-Bewertung liegen. Mit 4,1 von möglichen 5 Sternen kann der Zoo Dortmund eigentlich zufrieden sein, doch im deutschlandweiten Vergleich liegt er damit hinter dem Rest. Dagegen schlägt der Zoo Dortmund seine Konkurrenz beim Preis – und das mit deutlichem Abstand.

Diese NRW-Zoos sind ebenfalls dabei

Zum Vergleich: Der Eintritt im Wilhelma Stuttgart kostet 20 Euro für Erwachsene, während Besucher des Zoo Dortmund nur 8,50 Euro zahlen. Und wer online ein Ticket bucht, kommt sogar für nur 7 Euro rein – kein anderer Zoo ist billiger. Der nächstgünstigste Eintrittspreis liegt im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe bei 12 Euro.

Übrigens: Fünf weitere Zoos aus NRW haben es ebenfalls ins Ranking geschafft. Der Grüne Zoo in Wuppertal belegt Platz 4, knapp dahinter ist der Kölner Zoo auf Rang 7. Knapp die Top-Ten verfehlt haben der Duisburger Zoo (11.) und der Allwetter Zoo Münster (14.). Nur der Zoo Krefeld (22) landet im Ranking noch hinter dem Zoo Dortmund.