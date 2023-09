Zoo Dortmund: Orang-Utan muss ausziehen – was dann passiert, rührt zu Tränen

Was für eine herzergreifende Geschichte, die der Zoo Dortmund mit seinen Besuchern teilt! Orang-Utan-Dame Eirina verließ den Tierpark vor einiger Zeit in Richtung USA – und von dort erreichte den Zoo Dortmund jetzt eine Nachricht, die zu Tränen rührt.

Eigentlich sind Abschiede nie wirklich schön – auch bei dem Abgang von Orang-Utan Eirina waren Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen traurig. Das Tier zog vom Zoo Dortmund in den Denver Zoo (USA). Aber nach dem Abschied des Orang-Utans folgte jetzt eine zuckersüße Nachricht: Eirina hat Nachwuchs bekommen!

+++Zoo Dortmund trifft drastische Entscheidung – mehr als 45 Tiere eingeschläfert+++

Zoo Dortmund ist ganz verzückt

Das teilte der Zoo Dortmund stolz auf seinem Facebook-Account mit. „Wie die Kollegen im Denver Zoo in den USA in dieser Woche auf ihrer Facebook-Seite bekannt gaben, ist der 15-jährige gebürtige Dortmunder Sumatra-Orang-Utan Eirina erstmals Mutter geworden. Eirina brachte am 27. August ihr erstes Jungtier zur Welt und Mutter und Kind sind wohlauf“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

+++Zoo Dortmund muss sich von Besucherliebling verabschieden – „Werden sie sehr vermissen“+++

„Wir, und vor allem Eirinas ehemalige Tierpfleger, haben uns sehr über diese Nachricht gefreut! Wir wünschen Eirina und ihrer Tochter alles Gute und senden herzliche Glückwünsche an das gesamte Team im Denver Zoo!“, heißt es weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

2016 aus dem Zoo Dortmund ausgezogen

Eirina kam am 30. Dezember 2007 im Zoo Dortmund zur Welt. Im Sommer 2016 zog die Affen-Dame im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Sumatra-Orang-Utans und des Internationalen Zuchtbuchs (ISB) in den Denver Zoo in den USA um. Hier sollte sie selbst eines Tages in die eigene Familienplanung einsteigen – mit großem Erfolg.