Zoo in New York völlig überflutet – wildes Tier bricht plötzlich aus Gehege aus!

Land unter in New York. Die Metropole kämpft aktuell gegen Unwetter und Überschwemmungen an. Heftige Regenfälle setzen nicht nur die Hauptverkehrsstraßen unter Wasser, auch das U-Bahn-Liniennetz ist betroffen. Und das war noch nicht alles! Auch der Central Park Zoo steht unter Wasser, was ein Tier dazu veranlasst hat, aus seinem Gehege auszubrechen.

In dem Zoo können Besucher knapp 500 Tiere bestaunen. Neben Raubkatzen, Wölfen, Affen und verschiedenen Vogelarten bewohnt den Central Park Zoo noch eine ganz andere Attraktion: Seelöwen. Eins dieser Tiere hat die Überschwemmung genutzt, um die Gegend außerhalb des eigenen Geheges zu erkunden.

Zoo in New York: Seelöwe macht die Gegend unsicher

Die Mitarbeitenden der Polizeistation NYPD Central Park trauten ihren Augen kaum, als sie das sahen: Das Seelöwen-Weibchen Sally saß zunächst noch ganz gelassen auf einem der Felsen in ihrem Gehege.

Kurze Zeit später büxte sie aus und dreht alleine ihre Runden in der neuen Wasserstraße, die sich aufgrund der Überschwemmung im Zoo gebildet hatte. Die Polizeistation veröffentlichte ein Video dieser Szenerie prompt in den sozialen Netzwerken.

Aus ihrem Büro heraus hatten die Mitarbeitenden der städtischen Parkverwaltung das wilde Tier jedoch die ganze Zeit im Blick. Ein seltenes Spektakel, doch zunächst kein Grund zur Sorge. Nachdem Sally die Unweiten ihres Geheges unsicher gemacht hatte und neue Wege erkundet hatte, kehrte sie nämlich von selbst in ihr Gehege zurück.

Der Central Park Zoo ist, genau wie die anderen Tierparks in New York, vorübergehend geschlossen. So können sich die Zoo-Mitarbeitenden besser darauf konzentrieren, dass alle Tiere in ihren Gehegen und vor allen Dingen in Sicherheit sind. Weder das Personal noch eines der Tiere sei durch die Überschwemmung ernsthaft gefährdet gewesen, heißt es.