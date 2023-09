Drama im Zoo! Löwe tötet Tierpfleger – Park macht sofort dicht

Diese schreckliche Tragödie ereignete sich vor Kurzem in einem Zoo in Japan! Ein Tierpfleger wird während der Raubtierfütterung zerfleischt. Der Park reagiert direkt auf den Vorfall.

Gerade die Raubkatzen faszinieren viele Besucher am meisten, doch deren Pflege ist zeitaufwendig und nicht ganz ungefährlich. Löwen haben einen täglichen Fleischbedarf von bis zu zehn Kilogramm pro Tag. Dieser Fehler kostete einen Pfleger bei der Fütterung das Leben.

In diesem Zoo ereignete sich die Tragödie

Am Donnerstag (28. September) hat ein Löwe in einem Tierpark in Japan einen Pfleger angegriffen und ihn dabei so schwer verletzt, dass er die Attacke nicht überlebte. Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass sich das Unglück während der Fütterung ereignet haben muss. Es wird davon ausgegangen, dass der Tierpfleger Kenichi Kato vergessen hatte, eine wichtige Tür zu schließen, sodass er dem Raubtier schutzlos ausgeliefert war.

In der Regel wird die Tür bei der Fütterung nur kurz geöffnet und anschließend direkt wieder verschlossen. Der Pfleger habe wohl versucht, den Löwen mit Hilfe des Futters in seinen Käfig zu locken. Anscheinend wurde die Tür nicht wieder richtig verriegelt, sodass das Tier hindurchschlüpfen konnte und seinen Pfleger attackierte.

Ein Biss in den Hals besiegelte wohl Katos Schicksal. Die Rettungskräfte wurden nach dem Zusammenbruch des erfahrenen Tierpflegers im Gehege zwar direkt alarmiert, jedoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der Safaripark in Japan spricht der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus und kündigt an, dass die Türen für Besucher zunächst geschlossen bleiben, bis neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Dieser Vorfall war kein Einzelfall. Immer wieder passiert es, dass Pfleger in Zoos und Tierparks von Raubtieren angegriffen werden. Löwen, Tiger, Bären und Co. gehen auf die Mitarbeitenden los und verletzten sie dabei meist so schwer, dass der Unfall tödlich ausgeht.