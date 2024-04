Zoo Dortmund: Pfleger machen unerwartete Entdeckung im Gehege – jetzt darf es jeder wissen

Im Zoo Dortmund können Besucher inzwischen knapp 1.600 Tiere und rund 173 Arten bestaunen. Ab und zu kommt es vor, dass der ein oder andere Bewohner unerwartet dazu kommt. Die Zoo-Mitarbeitenden verkünden nun stolz in den sozialen Netzwerken, was sich in den letzten Wochen in den Gehegen getan hat, wovon die Besucher gar nichts mitbekommen haben.

Zoo Dortmund: Besucher völlig überrascht

Neben den großen Raubtieren erfreuen sich auch die Pinguine bei den neugierigen Gästen großer Beliebtheit. Nun verkünden die Mitarbeitenden in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken: „Bei den Humboldtpinguinen gab es Nachwuchs!“ Auch hinter den Kulissen spielen sich schließlich spektakuläre Tierereignisse ab, die die Pfleger zunächst von den Besuchern abschirmen, um ihren Schützlingen die nötige Ruhe bieten zu können. Bereits am 30. März haben insgesamt vier Küken von zwei Pinguin-Paaren das Licht der Welt erblickt und werden seitdem streng behütet.

„Dafür bebrüteten Männchen und Weibchen etwa 40 Tage lang abwechselnd die beiden Eier“, heißt es in dem Beitrag vom Zoo Dortmund weiter. Nachdem die Küken geschlüpft waren, wechselten sich die Eltern auch beim Füttern und beim Wärmen des Nachwuchses ab. Erst nach fünf Wochen lassen die Altvögel ihre Küken erstmals alleine in der Bruthöhle zurück, um gemeinsam nach Nahrung zu suchen. Die Zoo-Besucher sind begeistert von diesem besonderen Phänomen und teilen prompt ihre Euphorie unter dem Internet-Beitrag.

„Ach, wie schön. Nachwuchs in der gefährdeten Tierwelt ist immer toll“, schreibt eine Kommentatorin. „Herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern“, heißt es von einer anderen Nutzerin.

Während die Aufzucht der kleinen Pinguine im Zoo Dortmund in den vergangenen Wochen unter Verschluss stattgefunden hat, freuen sich die Besucher umso mehr auf den Moment, wenn der Nachwuchs alt genug ist, um mit seinen Eltern zusammen die Bruthöhle zu verlassen.