Zoo Wuppertal: Auch Fans der Elefanten traurig – Besucher-Liebling plötzlich verschwunden

Rund 3.300 Tiere aus allen Kontinenten leben im Grünen Zoo in Wuppertal. Von Löwen, Tigern und Affen bis hin zum Südamerikahaus und der Freiflughalle gibt es für Jung und Alt viel zu entdecken. Und natürlich sind die Elefanten das absolute Highlight. In den sozialen Medien hält der Zoo Wuppertal seine Community stets auf dem Laufenden.

Erst im vergangenen Jahr verkündeten die Verantwortlichen dort eine wunderbare Nachricht: Es gibt zuckersüßen Zebra-Nachwuchs. Zebrastute „Fadila“ brachte nach rund einjähriger Tragzeit in der Nacht zum 14. April 2023 ein Jungtier zur Welt. Das gestreifte Jungzebra gehörte schnell zu den Lieblingen der Zoobesucher. Damit ist es jetzt Schluss.

Zoo Wuppertal: Besucher-Liebling ist ausgezogen

„Zebra Tano hat den Grünen Zoo Wuppertal verlassen“, verkünden die Verantwortlichen auf Facebook und Instagram. Der einjährige Böhm-Zebra-Hengst „Tano“ wurde erst im vergangenen Jahr im Zoo geboren. Doch nun ist der Besucher-Liebling umgezogen – nach Polen. Künftig können sich die Besucher des Zoos „Leśne Zacisze“, rund 100 Kilometer von Krakau entfernt, an seinem Anblick erfreuen.

So traurig dies für die Besucher aus dem Ruhrgebiet auch ist, dieses Vorgehen ist bei Zebras völlig normal. „Hengstfohlen verlassen ihre Geburtsherde meist im Alter von ein bis drei Jahren. Zebras leben in kleinen Herdenverbänden, die aus einem Hengst und mehreren Stuten mit ihrem Nachwuchs bestehen“, lautet die Erklärung. Tano lebt in seinem neuen Zoo in einer Herde, die aus drei Stuten besteht.

Besucher werden ihn vermissen

Wer Tano besuchen will, müsste sich auf eine lange Fahrt einstellen. Über 1.100 Kilometer beträgt die Entfernung zu seinem neuen Zuhause. In dem Zoo in Wuppertal müssen die Besucher natürlich trotzdem nicht auf den Anblick der schönen Tiere verzichten. Nach Tanos Abreise leben noch drei Böhm-Zebras im Grünen Zoo: der Hengst Seth sowie die beiden Stuten Fadila und Dumi.

Dennoch werden die Besucher das junge Zebra vermissen. „Ach, schade“, kommentierte beispielsweise ein User. Trotzdem wünschen ihm alle Besucher natürlich alles Gute in seinem neuen Zuhause!