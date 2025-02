Carina will noch einmal in den Zoo – es ist ihre letzte Reise

Ein Besuch im Zoo ist zwar schön, für viele aber nur ein simpler Tagesausflug. Für Carina hingegen ist er ihre letzte große Reise. Sie musste sich der bitteren Realität stellen, dass sie bald sterben muss. Die verbleibende Zeit auszunutzen und mit ihren Liebsten ein letztes Mal ihre Lieblingstiere in Action zu sehen, war einer ihrer letzten Wünsche.

Der Wünschewagen erfüllte ihr diesen Wunsch und begleitete sie zusammen mit ihrer Familie in den Zoo ‒ genauer gesagt in den Serengeti-Park. Auf Facebook gibt die Organisation Eindrücke, wie das emotionale Erlebnis mit Carina und ihrer Familie im Juni letzten Jahres verlief.

Letzter Zoo-Besuch für Carina: So verlief das emotionale Erlebnis

Carina wurde mit dem Wünschewagen (ausgebauter Krankenwagen) aus Rheinland-Pfalz abgeholt und begleitet. Mit dabei: Ihr Ehemann Marcel und ihr Sohn Marlon. Nach der Ankunft am Nachmittag und einer kleinen Ruhepause in der Unterkunft ging es in den Zoo. Dort spielte ihr Sohn auf dem Spielplatz ‒ immer unter Aufsicht seiner Mutter, die aus einem Rollstuhl zusah.

„Unbeobachtet wirkt Carina müde und kraftlos, aber dies versucht sie ihren Männern nicht zu zeigen“, heißt es in dem Facebook-Post. Nach jedem Sekundenschlaf stellte sie deshalb klar: „Ich bin wach, ich bin da!“ Am Abend verbrachte sie die Zeit im noch offenen Teil des Zoos. Dort lauschten sie den Dschungelgeräuschen aus den Gehegen und genoss die Camp-Beleuchtung am kleinen See, bevor ihr großer Wunsch am nächsten Tag in Erfüllung ging.

Carinas letzter Wunsch: So verlief ihre Begegnung mit den Affen

Am Folgetag hatte Carina die langersehnte Verabredung mit ihren Lieblingstieren, den Affen. Eine Tierpflegerin des Zoos ermöglichte ihr und ihrer Familie den direkten Kontakt: Die Tiere kamen auf sie zu und fraßen Naschereien aus ihren Händen.

Während ihre Jungs am Mittag im Zoo zusammen auf Entdeckungstour gingen, ruhte sich Carina in der Unterkunft aus und wurde mit Sauerstoff und Medikamenten versorgt. Nach ihrem Mittagsschlaf hatte der Park zu. „Nur die kleine Eisenbahn fährt noch. In einem Wagon sitzen wir mit Carina und sie scheint sich zu verabschieden von ihrer geliebten Dschungelwelt…“, erinnern sich die Begleiter im Post zurück. Der Abreisetag wurde aber noch einmal richtig ausgekostet.

Zoo-Besuch von Carina: So endete der Familien-Ausflug

So drehten die Familie und die Wünschewagen-Begleiter vor der Abfahrt eine letzte Runde durch den Zoo. „Carina hatte sich so auf die Giraffen gefreut. Und als dann einer dieser majestätischen Langhälse ihr sehr nahekommt, huscht ein glückliches Lächeln über ihr Gesicht“, heißt es in dem Post.

Vom Zoo wieder zurück zu Hause wurde Carina vom Team und ihrem Ehemann liebevoll in ihr Bett gelegt. Ihre letzte große Reise endete, noch bevor die Sonne wieder aufging.