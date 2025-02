Zoo in NRW muss kurzfristig schließen – der Grund ist brandgefährlich

Ein Zoo in NRW muss seinen Besuchern jetzt kurzfristig schlechte Nachrichten überbringen. Denn nach einer Evakuierung musste der Allwetterzoo Münster am frühen Dienstagnachmittag (11. Februar) früher als geplant schließen.

Der Grund ist brandgefährlich, wurde hier nach ersten Angaben eine Bombe im Umkreis des Zoo-Geländes entdeckt. Besucher aus NRW, die hier am Nachmittag noch vorbeischauen wollten, werden vorerst vor verschlossenen Türen stehen.

Zoo in NRW bleibt keine Wahl

„Zoo schließt heute früher. Bitte umfahrt den Zoo großräumig, aufgrund eines Bombenfunds an einer Baustelle“, gaben die Betreiber gegen 15 Uhr in ihrer Facebook-Story bekannt.

Nach ersten Informationen des Radiosenders „Antenne Münster“ von 14.55 Uhr wurde in Höhe des Naturkundemuseums der NRW-Studentenstadt ein Blindgänger entdeckt. Die Bombe soll bereits bewegt worden sein und muss nun genauer von Spezialisten untersucht und wahrscheinlich auch entschärft werden.

Kann der Zoo Mittwoch wie geplant öffnen?

Der Bereich um den Blindgänger wurde weiträumig abgesperrt. So sei nach ersten Angaben die Sentruper Straße zwischen Dingbänger Weg und Auf dem Damm in Münster in beide Richtungen abgeriegelt. In diesem Radius soll auch der NRW-Zoo liegen. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollten diesen Bereich derzeit besser weiträumig umfahren oder meiden.

Die Evakuierung des Allwetterzoo Münster sei derzeit noch in vollem Gange. Ob der NRW-Tierpark am Mittwoch (12. Februar) wieder wie geplant öffnen kann, ist noch ungewiss.

