Wunsiedel: Lena (†10) lag tot in Kinderheim – Polizei nimmt neuen Verdächtigen fest

Neue Erkenntnisse im schrecklichen Fall der getöteten Lena in Wunsiedel! Wie am Freitag (28. April) bekannt wurde, hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Wunsiedel: Mord im Kinderheim – 25-Jähriger in Haft

Nach dem Tod der zehnjährigen Lena in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken (Bayern) laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sitzt ein weiterer Tatverdächtiger mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen den 25-jährigen Deutschen besteht der Verdacht eines Tötungs- und eines Sexualdeliktes. Er wurde bereits am Donnerstag vorläufig festgenommen, hat die Vorwürfe aber bisher nicht eingeräumt.

+++ Wunsiedel: Nach Fund von toter Lena (10) – Bekannte der Familie enthüllt traurige Details +++

Wunsiedel: Spuren ergaben Übereinstimmungen

Laut Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, habe ein Abgleich gesicherter Spuren eine Übereinstimmung ergeben. Der 25-Jährige sei kein Mitarbeiter des Kinderheims gewesen. Er kommt aus dem Landkreis Wunsiedel.

Trotz der Festnahme des Mannes besteht weiterhin Tatverdacht gegen einen Elfjährigen, der wie Lena in der Einrichtung gelebt hat. Auch er äußert sich nicht zu den Geschehnissen.

Mehr News zum Thema:

Die zehnjährige Lena war Anfang April tot in ihrem Zimmer der Einrichtung gefunden worden, in der sie sich nach „Bild“-Angaben nach einem Sorgerechtsstreit der Eltern erst seit ein paar Monaten befand.

Das Mädchen wurde am Dienstagmorgen (4. April) halbnackt in seinem Bett gefunden, war zu dem Zeitpunkt vermutlich schon einige Stunden tot. Lena starb nach Polizeiangaben durch Gewalteinwirkung am Hals.

Zudem habe sich der Verdacht eines Sexualdeliktes mittlerweile bestätigt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun die jeweilige mögliche Beteiligung des Jungen und des Mannes an der entsetzlichen Tat in Wunsiedel klären.