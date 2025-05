Ruhrgebiet: Radfahrer tot aufgefunden – Polizei steht vor Rätsel

Im Kreis Recklinghausen im Ruhrgebiet in NRW ist es in der Nacht zu einem tragischen Fund gekommen! Am frühen Sonntagmorgen haben Passanten einen leblosen Körper am Straßenrand auf dem Dümmerweg in Marl gefunden – es handelte sich um einen Radfahrer. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, kam für den Fahrradfahrer jede Hilfe zu spät.

Trotz des schnellen Handels der Ersthelfer konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigt, gehe man derzeit von einem Alleinunfall aus – jedoch muss das noch abschließend geklärt werden.

Ruhrgebiet: Schock-Fund in Marl

Auch ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team aus Essen wurde zu dem Fall hinzugezogen. Die Beamten sicherten vor Ort noch Spuren und befragten die Passanten, die erste Hilfe leisteten. Der Bereich um den Vorfall wurde weiträumig abgesperrt, um eine umfassende Ermittlung zu ermöglichen.

Ob es sich nun um einen tragischen Alleinunfall im Ruhrgebiet handelt oder ob doch noch weitere Personen beteiligt waren, ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ist derweil eingeschaltet und hat Ermittlungen zur genauen Todesursache sowie zum Unfallablauf aufgenommen.