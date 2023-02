Whatsapp: Neues Symbol ploppt auf! Bedeutung hat es in sich

Whatsapp ist für einige Smartphone-Nutzer aus dem Alltag kaum noch wegzudenken: Innerhalb von Sekunden können Nachrichten in Form von Bildern, Text oder anderen Dateien verschickt werden. Sollte doch mal mehr Gesprächsbedarf bestehen, können die Kontakte auch kurzerhand innerhalb der App per Videocall angerufen werden. Jetzt plant der Messengerdienst weitere Funktionen…

Schnappschüsse, die sich nur einmalig öffnen lassen, stießen bei den Whatsapp-Usern bereits auf große Beliebtheit. Auch bei Texten ist es möglich, die selbstlöschenden Nachrichten nach einer bestimmten Zeit wieder verschwinden zu lassen. Die Macher tüfteln derzeit sogar noch an einer Erweiterung in diesem Punkt!

Whatsapp plant neue Funktion

Wie „WABetaInfo“ mitteilte, arbeite Whatsapp aktuell an weiteren Funktionen. In ihrer Meldung zur neuesten Beta-Version ist vor allem ein Symbol neu: ein kleiner Bookmark. Das Häkchen dürfte Nutzern aus verschiedensten Apps und Browsern bereits bekannt vorkommen. Doch was hat es damit bei Whatsapp auf sich?

Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der selbstlöschenden Nachrichten – nämlich sogenannte „Kept Messages“. All die Mitteilungen, die also mit einem solchen Bookmark versehen sind, werden von der automatischen Selbstlöschung ausgenommen und bestehen auch darüber hinaus weiter im Chat.

Whatsapp-Neuerung für besseren Überblick

Die markierten Nachrichten können also behalten werden und sollen den Beteiligten im Chat damit einen besseren Überblick verschaffen. Dennoch besteht die Möglichkeit, die Markierung quasi rückgängig zu machen und die Nachricht doch noch zu löschen – in diesem Fall dann eben selbst mit einem Klick.

Wann genau das neue Update verfügbar sein wird, ist allerdings noch unklar. Laut Whatsapp befinde sich diese Funktion aktuell noch in der Entwicklungsphase und müsse auch noch getestet werden. Whatsapp-User dürfen also gespannt bleiben!