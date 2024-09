Whatsapp: Verdächtiges Symbol ploppt auf – Nutzer sollten alle Register ziehen

Hier müssen alle Nutzer von Whatsapp aufpassen! Der Messenger wird weltweit von Abermillionen Usern genutzt. Klar, mit Whatsapp kann man nicht nur Textnachrichten schicken, sondern auch Bilder, Videos, Sprachnachrichten, Standorte und und und.

Da ist es leider naheliegend, dass Kriminelle versuchen, an die Daten von Whatsapp-Usern zu kommen. Jetzt sind Cyber-Verbrecher mit einer besonders gefährlichen Schadsoftware unterwegs: ein Android-Trojaner, der verdammt clever tarnt – darunter sogar als Whatsapp-App!

Whatsapp: Verdächtiges Symbol ploppt auf

Kein Witz: Wer Nutzer eines Android ist und Whatsapp öffnen will, sollte sich vergewissern, auch die echte App zu öffnen! Ein neuer gefährlicher Trojaner mit dem Namen „Necro“ hat weltweit bereits Millionen von Android-Smartphones infiziert. Die Schadsoftware verbirgt sich in offiziellen und inoffiziellen App-Stores.

Und das in gefälschten Versionen beliebter Apps wie eben Whatsapp, aber auch Minecraft oder Spotify! „Necro“ kann sensible Daten stehen, Geräte in ein Botnetz verwandeln und sogar kostenpflichtige Abonnements abschließen. Es könnte also die Nutzer bares Geld kosten. Der Trojaner kann also persönliche Daten an Cyberkriminelle übermitteln, die erheblichen Schaden anrichten können.

Nutzer sollten alle Register ziehen

Richtig übel: Die Verbrecher nutzen sogar Steganografie, verbergen also Informationen in einer Nachricht, ohne dass Außenstehende etwas davon bemerken. Sie verstecken die Schadsoftware in Bildern, umgehen so Virenscanner. Das erhöht die Gefahr zusätzlich, weil die Trojaner oft unentdeckt bleiben. User sollten also genau darauf achten, was sie im App Store herunterladen!