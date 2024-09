Whatsapp markiert bald ganz bestimmte Nachrichten – auf dieses Symbol sollten Nutzer unbedingt achten

Liebesnachrichten verschicken, Bilder aus dem Urlaub in die Familiengruppe senden oder sehen, was bei anderen im Status los ist. Whatsapp gehört zweifelsohne immer noch zu den beliebtesten Messengern weltweit. Doch immer wieder müssen sich die Nutzer auf neue Features einstellen. Das kann mal gut ausgehen oder auch mal für Ärger sorgen (so wie hier).

Jetzt soll Whatsapp bald ganz bestimmte Nachrichten markieren. Mit Nachteil für die User? Die sollten auf jeden Fall ein Symbol unbedingt im Auge behalten.

Whatsapp markiert deine Nachrichten – User müssen auf Symbol achten

Die neuen Funktionen, die Whatsapp in regelmäßigen Abständen einführt, sollten im besten Falle das digitale Leben der Nutzer erleichtern. Und mit diesem neuen Feature könnte das auch gelingen. Jeder kennt doch das Problem: Man schreibt gerade eine Nachricht und wird währenddessen irgendwie abgelenkt. Dann geht man in einen anderen Chat oder macht das Handy sogar aus – und vergessen ist die angefangene Nachricht. Bisher gab es keine Möglichkeit noch nicht abgeschickte Mitteilungen bei Whatsapp im Blick zu behalten.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun soll sich das aber ändern. Und zwar kommt dabei ein neues grünes Symbol ins Spiel, wie „WABetaInfo“ erklärt. Dieses nennt sich ganz einfach „Entwurf“. So können Whatsapp-User bequem in der Chatliste erkennen, welche Nachrichten noch nicht beendet wurden. Das wurde aber auch mal Zeit, oder?

Was für eine Erleichterung

Endlich muss man nicht mehr in jeden einzelnen Chat gehen, um zu sehen, ob noch Mitteilungen offen sind.

Weitere spannende News liest du an dieser Stelle:

Aber Augenblick, du solltest dich noch nicht zu früh freuen. Denn die wirklich praktische Funktion ist bisher nur für einige Beta-Tester verfügbar. Schon bald soll das neue Feature jedoch für mehr Leute nutzbar sein. Wir warten gespannt!

Welche Gefahr auch weiterhin für Nutzer von Whatsapp lauert, liest du >> hier.