Whatsapp: Sprüche zum Muttertag! Diese Nachrichten machen jede Mama glücklich

Alle Jahre wieder bringt ein Tag Söhne und Töchter weltweit ins Schwitzen. Die Rede ist natürlich vom Muttertag! Während die einen auf Präsente bei einem Besuch setzen, ist es für andere aufgrund großer Distanzen oder anderer Umstände vielleicht nicht möglich, Mama heute persönlich gegenüber zu treten.

Bei vielen muss da wohl am heutigen Sonntag (14. Mai) ein Anruf oder eine Whatsapp-Nachricht herhalten. Doch was soll man Mutti schreiben, um ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Wir haben die besten Whatsapp-Sprüche für dich gesammelt, mit denen dir Mamas Freude sicher ist!

Whatsapp: Von lustig bis herzzereißend

Wer eine Muttertags-Nachricht per Whatsapp versenden will, die auch sicher gut ankommt, der sollte sich vorher am besten Gedanken machen, wie seine Mutter so gestrickt ist. Liegt ihr immer ein flotter Spruch auf den Lippen? Oder ist sie eher die Gefühlvolle, deren Herz mit emotionalen Worten zu erwärmen ist?

Wem klassische Sprüche wie „Einen Engel ohne Flügel nennt man Mama“ oder „Möge Dein Tag so wundervoll und perfekt sein, wie Du es bist. Einen schönen Muttertag!“ zu abgedroschen sind und man in diesem Jahr ein Mann oder eine Frau großer Worte sein will, dann könnten folgende Botschaften gut bei Mutti ankommen.

Wenn deine Mama ein durch und durch humorvoller Mensch ist, dann sind diese Sprüche wohl die beste Möglichkeit, ihr ein großes Dankeschön per Whatsapp zu senden:

Du bist meine Lieblings-Mama! Aber ich hab ja auch nur eine. Spaß!

Ich bin froh, dich als Mutter zu haben, denn welche andere hätte es schon so lange mit mir ausgehalten?

Auch wenn du manchmal vergessen hast, mein Pausenbrot zu schmieren oder mich abzuholen , bin ich doch froh, dass es dich gibt!

Ich habe lange nach dem perfekten Geschenk zum Muttertag gesucht – aber du hast mich ja schon. Alles Liebe!

Mein Papa kann alles, aber meine Mama macht alles!

Wem das noch nicht genug Pepp hat und wer seiner Mutter eher zu Tränen rühren will, für den haben wir auch einige Sprüche gesammelt, die ans Herz gehen.

Hauptsache es kommt von Herzen

Denn nicht immer ist ein flapsiger Spruch die ideale Wahl. Hier eine kleine Auswahl an herzerweichenden Botschaften:

Wenn ich dich brauche bist du hier, deine Liebe schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Mutter ist die Beste, das ist klar!

Die Liebe einer Mutter setzen wir als gegeben voraus. Dass es nicht stimmt, merken wir erst, wenn sie nicht mehr da ist. Bitte, bleibe noch ganz lange bei mir!

Muttertag! An einem ganz besonderen Tag, einen ganz besonders lieben Gruß, an einen ganz besonderen Menschen, den ich ganz besonders in meinem Herzen hab.

Ein Tag im Kalenderjahr gebührt dir Mami. Dabei sollte man dich 365 Tage feiern!

Danke für die Kraft und Liebe, dein Sein und Geben: Danke das es Dich gibt!

Du bist nicht alles, aber ohne Dich ist alles nichts! Ich wünsch meiner liebsten Mama alles Liebe zum Muttertag!

Keine Weisheit, die auf Erden gelernt werden kann, vermag uns das zu geben, was ein Wort, ein Blick der Mutter gibt.

Liebe Mami, eines Tages kann ich dir hoffentlich die Liebe und Anerkennung, die du mir gezeigt hast, zurückgeben! Danke Mama!

Bei diesen süßen Whatsapp-Botschaften kriegt deine Mutter sicherlich weiche Knie! Kombiniert mit einer Schachtel Pralinen, einem Strauß Blumen oder einer dicken Umarmung wird deine Mama an diesem besonderen Tag sicherlich die glücklichste Frau überhaupt sein. Doch vergiss nicht: Auch abseits des Muttertags hat deine Mama hin und wieder ein Danke und ein paar liebe Worte verdient – hauptsache sie kommen von Herzen.