Whatsapp: Du siehst dieses Symbol? Dann musst du sofort reagieren

Bei Whatsapp und anderen Messenger-Diensten gibt es viele Kniffe und Tricks, die man kennen sollte. Manchmal heißt einen der Messenger sogar mit einem Symbol darauf hin, dass etwas nicht wie normal funktioniert.

Wenn bei Whatsapp ein ganz bestimmtes Symbol erscheint, solltest du auf jeden Fall handeln. Sonst kann es ziemlich unangenehm für die werden.

Whatsapp: Du siehst dieses Symbol?

Bei den meisten Deutschen ist Whatsapp nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Immerhin kann man durch ihn so viele Nachrichten austauschen, wie man möchte – und das auch noch kostenlos. Der Messenger versucht durch Updates und Änderungen, immer wieder einen Mehrwert für die Nutzer zu bieten.

Manchmal braucht es aber nicht mal ein Update, damit ein mysteriöses Symbol bei dem Messenger erscheint. Manchmal taucht nämlich neben einer Nachricht ein rotes Ausrufezeichen auf. Doch das ist ganz und gar kein Zufall. Es bedeutet, dass die Nachricht nicht versendet werden konnte. Im Gegensatz zu dem Uhr-Symbol bedeutet das Ausrufezeichen, dass du selbst handeln musst, da Whatsapp nicht mehr automatisch versucht, die Nachricht zu versenden. Im schlimmsten Fall kommt also eine wichtige Nachricht nicht an, was sehr unangenehm werden kann.

DAS solltest du machen

Doch was kann man gegen das Problem unternehmen? Zuerst solltest du mal auf das rote Ausrufezeichen tippen. Anschließend poppt auf deinem Bildschirm eine Menüleiste auf. Hier gibt es unter anderem die Möglichkeit „Nachricht erneut senden“. Wählst du diese aus, versucht es Whatsapp erneut. Falls das immer noch nicht funktioniert, solltest du die Nachricht kopieren, erneut in den Chat eingeben und absenden.

Weitere News:

Hat das keinen Erfolg, solltest du checken, ob es vielleicht eine allgemeine Störung bei dem Messenger gibt und du gar nicht das Problem bist. Falls das der Fall sein sollte, hilft es nur zu warten, bis das Problem wieder behoben wurde.