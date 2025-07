Stress in der Beziehung: August-Horoskop ermahnt jetzt dieses Sternzeichen!

Der August bringt einigen Höhen und Tiefen mit sich. Doch manches Sternzeichen erwischt es mehr als andere. So muss sich eines im Sommermonat August auf eine harte Zeit einstellen – zumindest in Sachen Liebe, wie das Horoskop erahnen lässt.

In der Beziehung läuft es plötzlich nicht mehr rund. Vor allem der Start in den neuen Monat könnte laut Horoskop Hürden bereithalten, die es zu überwinden gilt. Welches Sternzeichen sich jetzt wappnen muss, erfährst du im Folgenden.

Jungfrauen haben im August Pech in der Liebe

Beileid an die Jungfrau: Sie hat es im August besonders schwer. Besonders zu Beginn des Monats läuft es nicht gut für das Erdzeichen. Das liegt vor allem daran, dass sein Herrscherplanet Merkur zu diesem Zeitpunkt rückläufig ist.

Besonders in Sachen Liebe legt der August den Jungfrauen Steine in den Weg. Sie haben vermehrt Probleme in der Kommunikation und können ihre Gefühle nur schwer ausdrücken. Zudem fällt es ihnen schwer, ihr Gegenüber zu lesen. Dadurch kann es in der ersten Monatshälfte in der Beziehung schon mal kriseln.

August-Horoskop macht auch Hoffnung

Am schlimmsten wird es am 6. August. Denn dann stehen sowohl die Venus als auch der Mond in einer denkbar schlechten Position. Die Jungfrau hat im August einfach Pech in der Liebe, wenn nicht sogar das meiste Pech von allen Sternzeichen. Sie muss sich daher umso mehr bemühen.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Dein Durchhalten wird belohnt. Bis zum 11. August ist die rückläufige Phase des Merkur beendet und Leichtigkeit kehrt in das Liebesleben der Jungfrauen zurück. Ab dem 22. August wendet sich das Blatt dann komplett für das Erdzeichen. Was dann ansteht, erfährst du >>hier im ausführlichen Monatshoroskop für dein Sternzeichen.