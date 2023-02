Whatsapp: Das sind die besten Sprüche zum Valentinstag

Es braucht nicht immer eine große Geste, um der oder dem Liebsten am Valentinstag eine Freude zu machen. Manchmal kann auch schon eine kleine Aufmerksamkeit wie eine Liebesnachricht per Whatsapp ein Herz höherschlagen lassen.

Vor allem diejenigen, die ihre Gefühle sonst nicht so gut ausdrücken können, haben hier die Möglichkeit, ganz tief zu schürfen. Und wenn dir nichts einfällt? Keine Sorge! Zum Glück gibt es ein paar kreative Köpfe da draußen, die sich schon den ein oder anderen kreativen Spruch ausgedacht haben. Und bei denen kannst du dich auch für deine Whatsapp-Liebesbotschaft bedienen.

Whatsapp: Top Nachrichten zum Valentinstag

Natürlich sollte eine Messenger-Nachricht nicht das Einzige sein, was deine Partnerin oder dein Partner am Valentinstag von dir bekommt. Doch mit einer süßen Nachricht am Morgen aufzuwachen, lässt einen doch gleich gut in den Tag starten. Und dafür braucht es nicht viele Worte, wie diese kurzen Sprüche beweisen.

Liebesreime:

Eine Blume blüht bloß kurze Zeit, doch meine Liebe für dich eine Ewigkeit!

Ich hoffe, dass mein Gruß gefällt. Du bedeutest mir die Welt!

Valentinstag oder nicht – für mich gibt es jeden Tag nur dich!

Für meinen Schatz: Ich liebte dich damals, ich liebe dich nun, ich liebe dich morgen und ich werde es immer tun. Ich liebe dich!

Alle meine Wünsche werden klein, neben dem, bei dir zu sein.

Wem Reime zu kitschig sind und wer lieber etwas Kreativeres schreiben möchte, der könnte einen der folgenden Sprüche ausprobieren. Für richtige Kreativität solltest du aber besser dein eigenes Hirn anfeuern.

Kreative Sprüche:

1 Universum, 8 Planeten, 195 Länder, 809 Inseln, 7 Meere… und ich hatte das Glück, dich zu treffen.

Jeder hat so seine Schwächen. Ich glaube, du bist meine.

Wenn Pinguine ihren Partner finden, dann bleiben sie für immer zusammen. Du bist mein Pinguin.

Weißt du, was mich glücklich macht? Dann lies das zweite Wort noch mal. Alles Liebe zum Valentinstag.

Ich würde dich auch umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon.

Romantik pur

Das war dir noch nicht romantisch genug? Kein Problem! Die folgenden Sprüche lösen bei deinem Chatpartner garantiert Herzklopfen aus.

Romantische Sätze:

Meine Liebe, mein großes Glück: Heute möchte ich dir sagen, dass ich froh um jeden einzelnen Tag bin, den ich mit dir verbringen darf. Alles Gute zum Valentinstag!

Heute denke ich an dich. Aber es liegt nicht am Valentinstag. Es liegt daran, dass ich immer an dich denke.

Niemand weiß, was die Zukunft bereithält. Doch solange du bei mir bist, freue ich mich auf jeden einzelnen Tag.

Du willst lieber kluge Köpfe und bekannte Dichter für dich sprechen lassen? Dann ist ein Zitat kein schlechter Weg, um deine Gefühle für jemanden auszudrücken.

Berühmte Zitate:

Neben dem berühmten Satz – „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ – hat der Schreiber Antoine Saint-Exupéry auch noch weitere Weisheiten auf Lager: „Lieben ist nicht, sich gegenseitig anzusehen; es ist gemeinsam in die gleiche Richtung zu sehen.“

Wenn ich alleine träume, ist es nur ein Traum. Wenn wir gemeinsam träumen, ist es der Anfang der Wirklichkeit. (Johann Wolfang von Goethe)

Als ich dich sah, habe ich mich verliebt. Und du hast gelächelt, weil du es wusstest. (William Shakespeare)

Und wer am Valentinstag kein Date hat, muss nicht gleich traurig sein, weil er an dem Tag keine netten Worte erhält. Denn gute Freunde können sich auch am Liebestag aufmunternde Worte schicken. So zum Beispiel: „Du hast kein Date am Valentinstag? Da hab‘ ich was, das ich dir sag‘: Auch wenn du heut‘ alleine isst, denk dran, dass du die Beste bist!“