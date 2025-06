Du hast alte D-Mark-Münzen zu Hause? Sie könnten dir bares Geld einbringen

Auch wenn einige Deutsche sie sich sehnlichst zurückwünschen: Die D-Mark ist längst Geschichte. Seit 2002 ist der Euro die Währung in Deutschland. Doch das heißt noch lange nicht, dass deine D-Mark-Münzen jetzt nichts mehr wert sind…

Und plötzlich sind sie wieder gefragt: D-Mark-Münzen aus Silber erleben gerade eine echte Wertsteigerung. Wer noch welche in den Tiefen seiner Schubladen zu Hause versteckt hält, der sollte die silbernen Münzen jetzt besser wieder hervorkramen.

D-Mark-Münzen bringen dir jetzt bares Geld ein

Wie „Focus Online“ berichtet, ist Silber wieder mächtig im Kommen! Eine Feinunze kostet knapp 32 Euro – und ist damit nur noch einen Euro vom Allzeithoch entfernt! Seit Anfang 2025 ist der Silber-Wert bereits um über 15 Prozent angestiegen.

+++Alte Musik-CDs plötzlich 3.000 Euro wert – hast du sie im Regal?+++

Und deswegen stehen aktuell D-Mark-Münzen hoch im Kurs. Die silberhaltigen 5- und 10-Mark-Stücke könnten dir jetzt bares Geld einbringen. So manche Prägung enthält sogar echtes Feinsilber. Das lässt den Wert ordentlich nach oben gehen.

Ebenfalls interessant für dich: 100-Euro-Schein fast 12.000 Euro wert? Dieses Detail macht ihn so wertvoll

D-Mark-Münzen: Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Verkauf?

Es könnte sich also durchaus lohnen, deine D-Mark-Stücke zu einem Edelmetallhändler zu bringen. Besonders wertvoll sind unter anderem übrigens die zwischen 1951 und 1974 geprägten 5-DM-Silberadler. Sie haben einen Silbergehalt von sieben Gramm – macht aktuell einen Marktwert von sieben Euro. Bedeutet: Du bekommst das Dreifache mehr als bei einem offiziellen Umtausch in Euro!

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

2025 ist also ein sehr guter Zeitpunkt, um deine alten D-Mark-Silbermünzen zu verkaufen. So kannst du noch ein echtes Plus herausschlagen.

Ebenfalls interessant: Nach über 200 Jahren ist jetzt Schluss – eine Münze wird für immer abgeschafft. Das könnte für Sammler spannend werden. Was du dazu wissen musst, liest du in diesem Artikel>>>