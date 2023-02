Valentinstag: Das sind die besten Last-Minute-Geschenke

Am Dienstag, den 14. Februar, ist es wieder so weit: Der Valentinstag steht vor der Tür! Wer jetzt noch kein Geschenk für seine Liebste oder seinen Liebsten hat, der sollte sich beeilen. Viel Zeit zum Planen bleibt nicht mehr.

Doch auch kurz vor knapp kannst du noch ein paar Aufmerksamkeiten besorgen, die deinen Partner verzaubern. Entweder du entscheidest dich für die Standards zum Valentinstag, oder du wirst etwas kreativer.

Valentinstag: Sag es ihr durch die Blume

Wer an den Valentinstag denkt, der denkt an Liebe, Herzen und – ja – oft auch an rote Rosen. Die gehören für viele an diesem Feiertag einfach klassisch dazu. Das wissen natürlich auch die Blumenhändler und rufen meist heftige Preise auf. Wer sich das nicht leisten will – oder kann – muss sich nicht schämen.

Deine Angebetete wird sich sicherlich auch über andere Blumen freuen. Auch Lilien, Orchideen oder Tulpen eigenen sich dafür. Die Lilie steht zum Beispiel für Schönheit und Weiblichkeit, die Orchidee für Leidenschaft und Sehnsucht, die Tulpe die tief empfundene Liebe. So kannst du deiner Freundin auch schon durch die Blume sagen, was du für sie fühlst.

Klassische Geschenke

Wenn dein Partner aber keine Blumen mag, schenke ihm stattdessen etwas Süßes. Pralinen und Schokolade sind schon seither ein beliebtes Geschenk zum Valentinstag. Und die bekommt man auch noch am gleichen Tag im Supermarkt oder an der Tankstelle – selbst in hübschen herzförmigen Schachteln. Wer etwas mehr Zeit hat, kann natürlich auch ins nächste Fachgeschäft in der Innenstadt. Das kommt bei der Liebsten bestimmt auch besser an als die Packung vom Discounter.

Etwas aufwendiger – und teurer – wird es, wenn du deine Liebste mit schönem Geschmeide erfreuen möchtest. Auch kurzfristig kannst du noch den Juwelier in deiner Stadt besuchen und Schmuck für sie besorgen. Dafür solltest du aber unbedingt den Geschmack deiner Freundin kennen. Oder du gehst am Dienstag selber mit ihr ins Geschäft und sagst ihr, dass sie sich etwas aussuchen darf. Hier solltest du dir aber einen Preisrahmen setzen, sonst könntest du es noch bereuen.

Kreative Geschenke

Wer etwas kreativer vorgehen möchte, der kann sich eine Aktivität überlegen, die er mit seinem Date gemeinsam unternehmen möchte. Das könnte zum Beispiel ein romantisches Candlelight-Dinner, ein Kino- oder Konzertbesuch zu zweit oder auch eine Pärchenmassage sein. Dafür kannst du kurzfristig auch noch einen Gutschein kaufen oder selber basteln. Einfach noch ein oder zwei Zeilen aus einem schönen Liebesgedicht dazu und voilà. Oder du wagst dich selbst an den Herd und zauberst etwas für dich und deinen Partner oder planst einen spontanen Ausflug am Valentinstag.

Selbstgemachtes zum Valentinstag

Selbstgemachtes kommt immer gut an, wenn es von Herzen kommt. Das kann ein schönes Pärchenfoto im Rahmen sein oder ein selbstgemaltes Bild. Oder du nimmst dir etwas mehr Zeit und schreibst deiner Liebsten einen Liebesbrief. Zeige deiner Partnerin oder deinem Partner, was du für sie empfindest. Das gibt beiden Seiten ein gutes Gefühl und bringt dich gleich noch mehr in romantische Stimmung.

Mit etwas Mühe umgesetzt, kommt jedes Geschenk gut beim Gegenüber an. Es muss nicht besonders ausgefallen oder teuer sein. Viel wichtiger ist, dass es persönlich ist und der Beschenkte etwas damit verbindet. Beim Schenken soll es ja immer um Eines gehen: Dem anderen eine Freude machen. Und wer ein selbstgemachtes Geschenk bekommt, der fühlt sich als etwas ganz Besonderes.