Steht die nächste Hamsterkaufwelle bei Aldi bevor? Dahinter steckt kein Feiertag

Aldi sorgt erneut für Schlagzeilen: Der Discounter senkt die Preise für wichtige und beliebtes Produkte des täglichen Bedarfs. Solche Maßnahmen haben in der Vergangenheit oft zu Hamsterkäufen geführt. Dieses Mal steckt jedoch kein Feiertag oder besonderer Anlass dahinter, sondern der Wettbewerb mit Lidl.

Mit günstigen Eigenmarken und historischen Preisnachlässen stärkt Aldi seine Position als Preisführer. Um da dranzubleiben hat der Discounter die Preise für Toilettenpapier und Küchenrolle der Eigenmarke um bis zu 20 Cent gesenkt. Diese Artikel sind Teil des täglichen Bedarfs und werden jetzt dauerhaft günstiger angeboten.

Aldi überzeugt mit Eigenmarke

Laut Aldi wurde der Schritt im Rahmen des Preiskampfs mit Lidl unternommen. Die Discounterkette betont seine Rolle als Preisführer: „Als Preisführer gibt Aldi Preisvorteile, wo immer möglich, umgehend an Kundinnen und Kunden weiter.“ Das ist auch nicht der einzige Gewinn für Kunden. Die Eigenmarke Kokett wurde kürzlich von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien als beste Marke in „Haushalt und Reinigung“ ausgezeichnet.

Doch wie genau und wo macht sich das jetzt bemerkbar? Hier eine kleine Übersicht der Preissenkungen:

Kokett Toilettenpapier 4-lagig von 5,15 Euro auf 4,95 Euro (-20 Cent)

Kokett Toilettenpapier 3-lagig von 4,15 Euro auf 3,95 Euro (-20 Cent)

Kokett Küchenrolle 3-lagig, 4 x 64 Blatt von 2,85 Euro auf 2,75 Euro (-10 Cent)

Andere ziehen auch nach!

Das ist nicht das erste Mal, dass Aldi an der Preisschraube dreht. Am 24. Mai 2025 verkündeten Lidl und kurz darauf auch Aldi Preissenkungen, die beide Unternehmen als „historisch.“ beschrieben. Laut Lidl markierten diese den größten Preisnachlass in der Firmengeschichte. Aber auch Aldi demonstrierte dadurch einmal mehr sein Engagement für günstige Preise.

Aber auch Kaufland und Norma stehen nicht still – hier wurden als Reaktion auf Aldis und Lidls Preissenkungsoffensive ebenfalls die Preise für das Toilettenpapier der jeweiligen Eigenmarken gesenkt.