Lidl geht volles Rohr gegen Aldi – und will Deutschlands Nummer 1 werden

Lidl, Aldi, Netto oder Rewe – die meisten Einkäufer haben ihre Stamm-Supermarkt-Kette, in der sie ihren wöchentlichen Einkauf erledigen. Immer wieder versuchen die Märkte allerdings, der Konkurrenz die Kunden abzujagen und die Nummer 1 in Deutschland zu werden. Mit besonderen Produkten, Preissenkungen oder Aktionen lassen die Märkte sich regelmäßig was Neues einfallen, um Kunden zu gewinnen.

In einem neuen Werbespot geht der Discounter Lidl jetzt in die Offensive. Die neue Kampagne schießt nicht nur gegen den jahrelangen Preisführer Aldi, sondern auch Penny, Netto und Rewe wird ins Bein geschossen.

Lidl schießt gegen Konkurrent Aldi

Die Preisschlacht zwischen den Supermärkten und Discountern wird schon etwas länger ausgefochten. Schließlich reduzierte Lidl im Mai nach eigenen Angaben über 500 Artikel um krasse 35 Prozent – und das dauerhaft! Damals zog Konkurrent Aldi sofort nach (>> DER WESTEN berichtete). Doch das Ende des Kampfes scheint nicht in Sicht zu sein, wie ein neuer Werbespot nun zeigt.

In dem Werbespot geht Lidl durchaus in die Offensive – und zwar direkt gegen Konkurrent Aldi. Das Video, von dem „Bild“ zuerst berichtete, macht ziemlich deutliche, aber auch ziemlich gerissene Anspielungen auf die Konkurrenz. Man sieht die Chefs von „Preis Süd“ (Aldi Süd), „Preis Nord“ (Aldi Nord), „Brutto“ (Netto), „Pfennig“ (Penny) und „Teuer“ (Rewe) an einem Tisch sitzen und diskutieren. Der Tenor: Sie ärgern sich über die günstigen Lidl-Preise.

Folgt eine Reaktion von Aldi?

Handelsforscher Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg bewertet den Lidl-Werbespot nüchtern. Ziel sei, von den Kunden als Preisführer wahrgenommen zu werden. „In dieser Hinsicht war Aldi Lidl schon seit vielen Jahren einen Schritt voraus“, erklärt der Experte gegenüber „Bild“.

Ob und wie die anderen Discounter, insbesondere der jahrelange Preisführer Aldi, die Stichelei hinnehmen, bleibt abzuwarten. Kunden könnten zumindest kurzfristig eine weitere Preissenkung erwarten, mit der die Supermärkte sich von ihren Konkurrenten abzuheben versuchen.