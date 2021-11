Whatsapp: Revolution auf dem Smartphone? Messenger wollen DIESEN Service unbedingt verhindern

Neben Whatsapp gibt es noch viel andere Apps, die bei Nutzern beliebt sind. Signal, Telegram, Threema – das sind die Konkurrenten des bekanntesten Messenger-Dienstes. Doch wird bald gemeinsame Sache gemacht?

Das zumindest ist die Forderung aus der Politik. Wie „chip.de“ berichtet, wird immer wieder angestoßen, dass eine Interoperabilität zwischen den Messenger-Diensten stattfinden soll. Doch Whatsapp und Co. sind davon nicht begeistert. Sie wollen es verhindern.

Whatsapp: Wird Service verpflichtend?

Es gibt sie: Die Menschen, die ohne Whatsapp nicht können und die, die es um jeden Preis meiden. Wenn der Gegenüber doch nicht denselben Messanger nutzt, bleiben meist nur SMS und Mails übrig. Das will die Politik mit einer verpflichtenden Interoperabilität ändern. Doch laut einer Umfrage finden die Anbieter es alles andere als gut.

Über Whatsapp auch mit Signal-, Telegram- oder Threema-Nutzern chatten? Das fordert die Politik. Foto: IMAGO / Friedrich Stark

Das Bundeskartellamt hat eine Branchenbefragung durchgeführt. 44 Messenger- und Videodienste wurden dafür gefragt. Die meisten lehnen das Vorhaben jedoch ab und sehen große Probleme.

---------------

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook-Imperium von Mark Zuckerberg

---------------

So soll die Interoperabilität „nachteilige Auswirkungen insbesondere auf Innovation, Datensicherheit und Datenschutz“ haben. Es würde zu einem weniger diversen Markt führen. Das wäre ein Nachteil für die Nutzer von Whatsapp, Signal und Co.

------------

Mehr zu Whatsapp:

Whatsapp: Schlechte Nachrichten für viele Nutzer – SIE haben jetzt ein Problem

WhatsApp: Seltsame Nachricht verunsichert Nutzer – Das steckt dahinter

Whatsapp hat neue Features! DAS alles ist seit kurzem im Messenger möglich

Whatsapp: Warnung vor Farb-Wechsel! Dieses Update solltest du besser nicht zulassen

------------

„Interoperabilität laufe auch wider Verbraucherinteressen, indem das Nutzererlebnis beeinträchtigt und Multi-Homing, also die Unterhaltung von Nutzerkonten bei mehreren Messenger-Diensten, verhindert werde. Ein verpflichtendes Interoperabilitätsvorhaben führe dazu, dass es in allen genannten Bereichen nur noch zum kleinsten gemeinsamen Nenner komme“, heißt es in dem Bericht.

+++ Whatsapp: Krasser EU-Plan! Dürfen Behörden bald alle deine Nachrichten lesen? +++

Auch soll es mit hohen Kosten verbunden sein, damit die technischen Voraussetzungen geschaffen werden können. Laut „chip.de“ befürchte man vor allen, dass das Vertrauen in Sicherheit bei den Nutzern von Whatsapp und Co. schwinden würde. (ldi)