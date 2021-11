Whatsapp: Warnung vor Farb-Wechsel! Dieses Update solltest du besser nicht zulassen

Achtung Whatsapp-Nutzer! Ein vermeintliches Update könnte euch zum Verhängnis werden.

Zurzeit kursiert eine Nachricht über eine neue Farbversion von Whatsapp. Doch wenn du diese herunterlädst, droht Gefahr!

Whatsapp: Vorsicht vor Farbvariante! Nutzer werden getäuscht

Ähnlich wie im Frühling dieses Jahres soll es jetzt wieder eine neue Farbe für Whatsapp geben. Statt pink ist es diesmal „Blue Whatsapp“. Doch Vorsicht! Egal welche Farbvariante dir vorgeschlagen wird, installiere sie bloß nicht!

Vorsicht vor vermeintlich neuem Whatsapp-Update! (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Damit erhältst du nämlich keine neue Farbgestaltung der App, sondern einen fiesen Virus. Auffällig ist schon der mehr als dubiose Link, der in der Meldung bei Whatsapp angehängt ist. Über blue.whatsapp.top sollen sich Nutzer die App in blau herunterlanden können.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook-Imperium von Mark Zuckerberg

Und auch wer im Netz danach sucht, wird fündig. Doch die Datei (auch GBWhatsApp oder WhatsApp Plus genannt), die du dort downloaden kannst, hat nicht weniger schlechte Folgen für dich. Mit der Installation verstößt du gegen die Nutzungsbedingungen von Whatsapp, so „Netzwelt“. Und so kann es dir sogar passieren, dass du die App gar nicht mehr benutzen darfst. (mbo)

