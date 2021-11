Whatsapp hat neue Features! DAS alles ist seit kurzem im Messenger möglich

Whatsapp hat seit einigen Wochen wieder Neuerungen im Programm, die dir vielleicht entgangen sind.

Denn der Messengerdienst Whatsapp hat im Oktober gleich vier neue Features eingeführt. Kennst du sie schon?

Whatsapp hat Neuerungen eingeführt, die dir vielleicht entgangen sein könnten

Als eine Neuerung kommt der Foto-Editor für die Desktop-Edition daher. Mit ihm ist es möglich, auch auf dem PC in Whatsapp Web Sticker und Texte zu Fotos hinzuzufügen.

Whatsapp hat einige neue Features im Gepäck. (Symbolbild) Foto: dpa

Das ging bisher nur auf dem Smartphone. Neuerung Nummer 2 hat auch etwas mit Stickern zu tun, geht aber erstmal wieder nur auf dem Handy.

Während der Texteingabe bietet Whatsapp zu dem geschriebenen Text passende Sticker zur Auswahl an. So kannst du beispielsweise Lachen ins Eingabefeld tippen und dann auf den Emoji-Icon tippen. Und schon werden neben den Smileys auch Sticker vorgeschlagen.

Aber Achtung! Der Sticker wird sofort bei der Auswahl an den Empfänger versendet und kann nicht nochmal extra bestätigt werden.

Whatsapp: Links werden nun mit Vorschau angezeigt

Neuerung Nummer 3 ist vielleicht kein riesiger Knaller, aber trotzdem erwähnenswert.

Denn wenn du einen Link verschicken möchtest, dann wird dir seit kurzem eine Vorschau des Artikels inklusive Überschrift angezeigt. So sieht auch der Empfänger sofort, worum es in dem Link geht.

Whatsapp-Sprachnachrichten doppelt so schnell anhören

Und last but not least: Wer kennt es nicht, da labert man mal wieder minutenlang eine Sprachnachricht aufs Smartphone und eigentlich hast du so gar keine Lust, die ganz zu hören. Doch da gibt es nun ein Tool, das es deutlich einfacher macht. Beziehungsweise schneller.

Du kannst nämlich die Wiedergabegeschwindigkeit der Sprachnachricht erhöhen. Sobald du die Wiedergabe der Sprachnachricht startest, erscheint rechts „1x“ für die normale Wiedergabegeschwindigkeit. Mit einem Antippen oder -klicken kannst du die Geschwindigkeit auf 1,5x oder 2x erhöhen.

Cool, oder? (fb)

