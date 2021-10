Whatsapp: Ausweispflicht beim Messenger? HIER musst du demnächst deine Papiere vorlegen

Whatsapp könnte eine unbeliebte Neuerung zur Pflicht machen. Zumindest für die Nutzer, die auf bestimmte Funktionen bei Whatsapp nicht verzichten wollen.

Anscheinend will der Messenger bald User dazu auffordern, ein Ausweisdokument hochzuladen. Darüber berichtet das Online-Magazin „XDA Developers“.

Whatsapp: Bald Ausweispapiere nötig?

Whatsapp: Musst du zur Nutzung bald einen Ausweis zeigen? Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

Hinweise darauf hat das Magazin im Code der neuesten Beta-Version von Whatsapp gefunden. Einige Textstellen dort legen nahe, dass die Identifizierung notwendig werde. „Deine Identität konnte nicht verifiziert werden. Versuche erneut, deine Dokumente hochzuladen“, steht dort.

Doch wofür musst du Dokumente bei Whatsapp vorzeigen? Zum Anmelden, zum Verschicken von Text- und Sprachnachrichten sowie für alle Features, die du nutzt, hat bislang schließlich deine Telefonnummer ausgereicht.

Das wird vermutlich auch in Zukunft so bleiben. Doch in zwei Ländern hat Whatsapp bereits vor einiger Zeit eine besondere Funktion ausgerollt: Whatsapp Pay. Damit kannst du deine Einkäufe in etlichen Geschäften bezahlen – ganz ohne Kreditkarte, nur mit der App.

Whatsapp: Zahlen mit dem Messenger? Hier ist das schon möglich

Bislang ist das in Indien und Brasilien möglich. Auch dort besteht bislang keine Ausweispflicht zum Bezahlen. Wieso sie jetzt womöglich eingeführt wird, sei laut des Berichts nicht klar.

Vielleicht denken die Programmierer schon an die Zukunft. Laut „XDA Developers“ könnte Whatsapp die Zahlfunktion bald in weiteren Regionen freischalten. Und dort könnte es vom Gesetz her nötig sein, dass sich der Nutzer für die Funktion verifiziert.

Denkbar sei auch, dass die Bezahl-Funktion zu einer Art digitalem Portemonnaie ausgebaut wird, wofür wiederrum andere gesetzliche Bestimmungen gelten könnten. Ob die Zahlfunktion auch nach Deutschland kommt, ist unklar. (vh)