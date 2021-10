Whatsapp: Endlich! Neue nützliche Funktion bei Gruppenchats da

Neues Feature bei Whatsapp! Das wird viele Nutzer freuen und einiges leichter machen.

Dabei geht es um die Gruppenchats. Hier hat Whatsapp etwas verändert, das dir gefallen könnte.

Whatsapp: So werden Gruppenanrufe noch leichter

Das ist neu bei den Gruppenchats bei Whatsapp. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Jetzt kannst du noch leichter an Gruppenanrufen teilnehmen. Bisher ging das nur über den allgemeinen Reiter „Anrufe“, doch das ist jetzt anders – und viel praktischer.

---------------

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook-Imperium von Mark Zuckerberg

---------------

Ab sofort können Whatsapp-Nutzer Gruppenanrufen direkt und ohne Umwege über den Gruppenchat beitreten. Und das funktioniert auch, wenn sie erst später dazustoßen können. Einfach auf den entsprechenden Button in der Menüleiste des jeweiligen Chats klicken und los geht’s.

Whatsapp: Noch mehr Änderungen beim Gruppenanruf

Doch das ist noch nicht alles. Whatsapp hat noch mehr nützliche Funktionen für Gruppen parat. Wenn jemand in der Gruppe etwas schreibt und du eine Benachrichtigung bekommst, dann erscheint auf deinem Smartphone nur der Name der Gruppe, aus der die neue Nachricht stammt – nicht mehr der Name der schreibenden Person.

---------------

Bei Anrufen innerhalb einer Gruppe können nur Gruppenmitglieder dabei sein. Wenn jemand innerhalb der Gruppe einen Anruf startet, dann rutscht der Chat in der Liste ganz nach oben. So kannst du direkt nach dem Öffnen der App sehen, ob gerade einer läuft. Außerdem soll es dafür einen extra Klingelton geben, so „Chip“. (mbo)