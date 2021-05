Whatsapp: So kannst du die App auch ohne deine SIM-Karte nutzen

Du willst Whatsapp ohne SIM-Karte nutzen? Wir zeigen wir, wie das geht.

Wer Whatsapp auf seinem Smartphone installiert und anschließend einrichtet, muss sich mit seiner Telefonnummer anmelden. Die wird auch verifiziert.

Du willst Whatsapp ohne SIM-Karte nutzen? Kein Problem! (Symbolbild) Foto: IMAGO / photothek / Panthermedia (Montage: DER WESTEN)

Du kannst jedoch den Messenger auch auf deinem Tablet oder einem zweiten Handy mit deinem Account nutzen, wie deinhandy.de verrät.

Um das zu schaffen, brauchst du ein Festnetz-Telefon.

So gehst du bei Whatsapp vor:

Du besorgst dir ein internetfähiges Gerät. Dann installierst du darauf Whatsapp. Stimme den Nutzungsbedingungen zu. Bei der Verifizierung gibst du deine Festnetznummer an. Lasse bei der Vorwahl die „0“ am Anfang weg. Bestätige anschließend die Eingabe. Nach der Bestätigung wird der Verifizierungs-Code in der Regel per SMS verschickt. Aber: Bei dem Festnetztelefon kommt er nicht an. Lehne deswegen die Verifizierung per SMS ab. Stattdessen lässt du dir einen Code per Anruf zustellen. Das kann bis zu fünf Minuten dauern. Wenn es klingelt und du abhebst, teilt dir eine Computerstimme den sechsstelligen Bestätigungscode mit. Gib die Zahlenkombination im Installationsfenster ein und beende die Einrichtung. Nun hast du Whatsapp auf dem Gerät registriert. Deine Freunde müssen die Festnetznummer abspeichern, um dich dann zu erreichen.

------------------

------------------

So kannst du Whatsapp zum Beispiel auf Geräten ohne SIM-Karte nutzen, so deinhandy.de. Hast du dein Handy verloren oder wurde es gestohlen, ist das Chatten so nicht vorbei. (ldi)