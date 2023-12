Whatsapp: Wie bei Spotify – so erhältst du einen Jahresrückblick mit deinen Chat-Highlights

Es ist wohl eine der beliebtesten Features, dass es bei Apps gibt. Groß gemacht durch Spotify bietet mittlerweile fast jeder App-Anbieter einen Jahresrückblick an. So kann man die Highlights des eigenen Jahres nochmal erleben. Und jetzt gibt es das ganze auch für Whatsapp!

Allerdings ist es nicht die Messenger-App (hier mehr News lesen) selbst, die den Rückblick anbietet. Wer mehr über sein Jahr auf Whatsapp herausfinden will, der muss einen kleinen Umweg gehen. Wir zeigen dir, wie es geht.

Whatsapp: DAS benötigst du

Mal ehrlich, bei so vielen Nachrichten, die jeder von uns tagtäglich verschickt, kann man schon mal den Überblick verlieren. Wer weiß schon noch, welche Infos man mit dem besten Freund oder der besten Freundin im Sommer-Urlaub geteilt hat?

Um mehr über das eigene Verhalten herauszufinden, verspricht der Dienst „OurChat Story“ jetzt eine ähnliche Zusammenfassung für die eigenen Whatsapp-Chats. So kann man beispielsweise herausfinden, wie viele Nachrichten man an einen bestimmten Kontakt geschickt hat, oder auch zu welchen Uhrzeiten man am meisten geschrieben hat – so berichtet es „Netzwelt.de“

Dafür muss man in den Chat gehen, den man auswerten will, diesen ohne Bilder oder Medien exportieren und anschließend auf der Website von „OurChat Story“ hochladen. Schon wird allerhand Interessantes ausgespuckt.

Es gibt einen Haken

Es gibt auch Lösungen, wie man direkt auf dem Handy vorgehen kann, ohne den Umweg über den Desktop zu nehmen. Die genauen Schritte werden allerdings von „OurChat Story“ erklärt.

Einziges Manko: Man kann lediglich einzelne Chats auswerten. Ein Gesamtvergleich aller Chats ist nicht möglich. Wer trotzdem ein bisschen vergleichen will, der muss wohl oder übel ein wenig Zeit mitbringen und sich die Ergebnisse der einzelnen Chats aufschreiben.

Außerdem berichten „Netzwelt“, dass unklar ist, welcher Betreiber hinter dem Tool für Whatsapp steckt. Zwar werde versichert, dass die Chat-Daten nach der Auswertung sofort gelöscht würden, doch fehlt beispielsweise ein Impressum. Letztlich muss jeder selbst entscheiden, ob ihn das abschreckt oder nicht. Alternative ist beispielsweise „WhatsAnalyze“.