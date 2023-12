Whatsapp: Sprachnachrichten-Trick kennt kaum jemand – versteckter Button macht’s möglich

Whatsapp hat die Welt erobert und zur Kommunikation wird nur noch selten auf andere Alternativen zurückgegriffen. Doch auch der beliebte Messenger entwickelt sich stetig weiter. Seit das Verschicken von langen Textnachrichten schon lange „out“ ist, greifen viele auf das Kommunizieren per GIFs, Fotos und Sticker zurück. Auch Sprachnachrichten stehen nach wie vor hoch im Kurs und werden von dem Mega-Konzern Stück für Stück optimiert. Diesen Trick kennt jedoch kaum jemand.

Whatsapp überrascht mit diesem Feature

Wer während des Aufnehmens einer Sprachnachricht unterbrochen wurde, musste sie lange Zeit zuerst löschen, um sie anschließend fehlerfrei noch einmal aufnehmen zu können. Das Feature, Sprachnotizen zwischendurch zu stoppen und zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen, ist, ganz zur Freude der Nutzer, schon länger Bestandteil des Whatsapp-Services. Doch die Funktion hinter diesem versteckten Button ist neu.

Wer viel zu erzählen hat, bei dem kann eine Sprachnachricht auch schonmal länger als zehn Minuten gehen. Man redet sich total in Rage und weiß am Ende gar nicht mehr, wie der Satz, den man ursprünglich erzählen wollte, eigentlich angefangen hat. Mit ein paar Klicks kannst du nun ganz einfach den gesprochenen Text noch einmal abspielen, bevor du ihn versendest.

Sobald die Nachricht aufgenommen ist, muss dazu nur auf das rote Mikrofon in der Mitte gedrückt werden. Die Aufnahme wird gestoppt und genau an dieser Stelle kann der Sprachnachrichten-Trick aktiviert werden. Nach dem Stoppen kann nämlich mittels eines kleinen Balkens die Tonspur so lange entlang gefahren werden, bis die Stelle erreicht wird, die nochmal angehört werden soll. Das beste daran: Dieser Vorgang ist nicht auf einige Male begrenzt, sondern kann beliebig oft wiederholt werden. Sollte sich im Nachhinein jedoch rausstellen, dass mitten in der Nachricht ein Satzfragment vor dem Versenden entfernt werden muss, ist dies bislang nicht möglich.