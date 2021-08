Nahezu jeder Whatsapp-Nutzer weiß, was zwei blaue Häkchen neben einer Nachricht bedeuten. Sie zeigen an, dass der Empfänger deine Nachricht gelesen hast (sofern du es so eingestellt hast).

Doch was ist, wenn du zwei Pfeile bei einer Nachricht erhältst? Dafür gibt es eine einfache Erklärung!

Whatsapp: Du hast eine Nachricht mit zwei Pfeilen bekommen? Dann ist höchste Vorsicht angesagt! Foto: imago/NurPhoto

Whatsapp: Zwei Pfeile in einer Nachricht – was bedeutet das?

Eine Nachricht, die du an einen weiteren Kontakt schickst, wird für diesen bei Whatsapp mit einem einfachen Pfeil gekennzeichnet. Sollte diese Nachricht häufig, also mehr als fünf Mal weitergeleitet worden sein, wird jenes Doppelpfeil-Symbol eingefügt.

Darüber berichtet das Portal „Wabetainfo.com“. Denn der Messengerdienst ist zwar mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgestattet, hat aber trotzdem eine Zählfunktion aktiviert, um Datenmissbrauch und Phishingversuche zu unterbinden.

Zwei Pfeile bei Whatsapp? Hier erfährst du, was dahintersteckt. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Um Fake-News den Kampf anzusagen, hat Whatsapp eine neue Grenze eingeführt. Konnte eine Nachricht zuvor an 20 Kontakte gleichzeitig geschickt werden, kannst du sie demnach nur noch an fünf Kontakte senden und danach wird die Nachricht als „häufig weitergeleitet“ gekennzeichnet. Ist das passiert, kannst du sie laut „Wabetainfo“ jeweils nur noch an eine Person gleichzeitig weitersenden.

Denn häufig sind es nicht nur deine Freunde, die dir witzige Bilder oder Videos weiterleiten, die schon oft und harmlos geteilt wurden. Manchmal stecken Betrüger dahinter, die dadurch an deine Daten oder an die Daten deiner Kontakte kommen wollen.

Whatsapp: Du solltest vorsichtig sein, wenn du eine ganz bestimmte Nachricht bekommst! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Christoph Dernbach

Dann gibt es oft Fake-Gewinnspiele, die du an deine Freunde weiterleiten sollst, um angeblich zu gewinnen. Doch in Wahrheit geht es nur darum, auch deren Telefonnummern auszuspähen. Also sei auf der Hut und schau genau hin, wenn dir jemand etwas weiterleitet. (js)

Vorsicht, wenn du eine WhatsApp-Nachricht mit zwei Pfeilen bekommst! Foto: picture alliance / Hans Lucas | Nicolas Guyonnet

