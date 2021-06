Whatsapp: Polizei warnt vor DIESER Nachricht – „Erstatten Sie immer eine Strafanzeige“

Achtung Whatsapp-Nutzer vor dieser Masche!

Derzeit warnt die Polizei vor einem fiesen Trick, der über den Messenger-Dienst Whatsapp abgezogen werden soll.

Whatsapp-Verwandte mit angeblicher neuer Nummer

„Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer“, wer so eine Nachricht oder eine ähnliche Variante auf Whatsapp erhält, sollte stutzig werden. Sie ist Teil eines Tricks, der sich bereits über die holländische Grenze nach Deutschland verbreitet hat.

Derzeit versuchen Betrüger, via dem Messenger-Dienst Whatsapp an Geld zu kommen. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Wie du dich und dein Umfeld davor schützen kannst, klärt nun die Polizei auf.

Das ist Whatsapp:

Der Instant-Messsaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

2014 kaufte Facebook Inc. Whatsapp für 19 Milliarden US-Dollar auf

Die Anwendung gibt es für alle gängigen Betriebssysteme: Android. iOS, Windows Phone und Windows 10 Mobile

Das Betatesting von Whatsapp Business startete in Deutschland am 25. Januar 2018

Whatsapp Payments steht zur Zeit nur Nutzern in Indien zur Verfügung, soll aber bald auch in andere Länder kommen

Whatsapp: Opfer werden gebeten, Geld vorzustrecken

Nach Angaben der Polizei wird eine Kontaktaufnahme damit begründet, dass das Handy verloren gegangen ist. Daraufhin wird das Opfer dazu aufgefordert, diese Nummer in seiner Kontaktliste zu speichern.

Digitalisierung schreitet auch bei Betrügern voran: Nun versuchen sie eine Enkeltrick-Variante über Whatsapp. (Archivbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Wenige Minuten später kommt dann eine neue Nachricht von dem angeblichen Verwandten oder Freund, mit der Bitte um Übernahme von Kosten, beispielsweise „eine offene Rechnung von mehreren Tausend Euro“. Angeblich könne der Verwandte derzeit keine Überweisung tätigen, also wird das Opfer gebeten, das Geld vorzustrecken und anstelle des vermeintlichen Angehörigen zu überweisen.

„Das Geld würde angeblich in wenigen Tagen an das Opfer zurückgezahlt werden“, dies tritt jedoch nicht in Kraft. Um so eine Szene zu verhindern, rät die Polizei also Folgendes.

Whatsapp: Schritte zur Prävention

Um nicht auf die Masche hereinzufallen und somit nicht als Opfer der Variante des Whatsapp-Enkeltricks zu werden, hat die Polizei folgende Punkte aufgelistet:

Es wird davon abgeraten auf „Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste“ einzugehen. Um sicherzustellen, dass es sich dabei wirklich um einen Bekannten als Kontaktaufnehmer handelt, solltest du zunächst den Bekannten auf seiner alten Handynummer anrufen und fragen, ob dieser tatsächlich eine neue Nummer hat. Die fremde Nummer sollte nicht in der Kontaktliste gespeichert werden.

Falls du jemanden kennst, der von dieser Masche bereits betroffen ist, rät die Polizei: „Erstatten Sie immer eine Strafanzeige“. Umso mehr Informationen der Polizei vorliegen, desto schneller können sie handeln. (ali)