Obacht, obacht!

Bei Whatsapp sind aktuell zahlreiche Fake- oder Spam-Nachrichten im Umlauf. Klar, für Kriminelle bietet sich das an, schließlich gehört Whatsapp zu den beliebtesten Messenger-Diensten der Welt.

Whatsapp gehört zu den beliebtesten Messengern der Welt – auch bei Kriminellen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Aber das ausgerechnet so unscheinbare Nachrichten zu einer echten Gefahr für das eigene Smartphone, den eigenen Whatsapp-Account und den eigenen Daten werden könnte, ist dann tatsächlich nicht so leicht nachzuvollsiehen. Doch es ist so!

Whatsapp: Vorsicht bei DIESEM Detail! Es wirkt harmlos, doch kann gefährlich werden

Jeder kennt bereits weitergeleitete Nachrichten, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind. Es gibt jedoch noch eine andere Form – nämlich die mit gleich zwei Pfeilen. Die werden von Whatsapp als „häufig weitergeleitete Nachrichten“ bezeichnet. Doch gerade die haben es in sich! Laut dem Blog „WA Beta Info“ werden bereits Nachrichten so genannt, die an mindestens fünf verschiedene Kontakte weitergeleitet worden sind.

Nun, welche Gefahr versteckt sich hinter diesen? Was soll an einem oft geteilten Video, einem lustigen Foto oder einem Witz gefährlich sein? Experten zufolge handelt es sich bei diesen oft um Phishing-Nachrichten. Ein aktuelles Beispiel sind angebliche Gewinnspiele von Luxus-Marken, die über Whatsapp kursieren.

Whatsapp: Fake-Gewinnspiele kursieren als „häufig weitergeleitete Nachrichten“

Denn bei diesen Fake-Gewinnspielen kann man theoretisch alles, aber praktisch sicher nichts gewinnen. Hier wollen Kriminelle lediglich Daten abgreifen. Um eine entsprechend hohe Reichweite zu erzielen, werden Nutzer dazu aufgerufen, die Nachricht an Freunde weiterzuleiten, um ihre vermeintliche Gewinnchance zu erhöhen.

Nutzer sollten unbedingt vorher abchecken, ob es seriös sein könnte. Wichtig: Die zwei Pfeife bei weitergeleiteten Nachrichten sollten nicht mit den Häkchen neben versandten Nachrichten verwechselt werden.

So wird aus dem Whatsapp-Spaß kein Albtraum. (mg)