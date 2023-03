Whatsapp: Polizei warnt vor gefährlicher Masche – und hat diesen wichtigen Tipp

Whatsapp ist der wohl beliebteste Messengerdienst hierzulande. Doch gerade deswegen wird er immer wieder von Betrügern genutzt – ob zur Verbreitung von schädlicher Software oder zur Geld-Abzocke.

Da die Nachrichten bei Whatsapp eigentlich durch die sogenannte „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ gesichert sind, fühlen sich die Nutzer oftmals gut genug geschützt. Aber Gauner finden immer einen Weg, um anderen zu schaden und sich selbst zu bereichern. Die Polizei warnt vor einem besonders fiesen Trick und gibt gleichzeitig einen guten Tipp, wie du Freunde und Familie schützen kannst.

Whatsapp: Betrüger nutzen fiese Masche

Da viele Messenger-Apps die Daten ihrer Nutzer sammeln, haben Kriminelle ein leichtes Spiel, an die Namen, E-Mail-Adressen und an das Adressbuch eines gehackten Accounts zu kommen, wie „Chip“ berichtet.

+++ Euro: Diese Münze ist Tausende von Euros wert – sie kann schnell übersehen werden +++

Bei dieser Masche geben sich die Betrüger dann oftmals als Kinder aus und schicken Nachrichten mit diesem oder einem ähnlichen Text: „Mama (oder Papa), ich habe mein Handy verloren. Das hier ist meine neue Nummer, melde dich hier.“ Sobald die Gauner einen Account bei Whatsapp und Co. übernommen haben, verschicken sie die Malsoftware oder verlangen Geld. (Über eine miese Masche für Renter, liest du hier.)

So kannst du deine Familie schützen

Die Polizei hat jetzt einen guten Tipp, wie man sich und seine Liebsten schützen beziehungsweise warnen kann. Auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes haben sie verschiedene Vorlagen für Statusmeldungen zusammengestellt (hier kommst du zu den Vorlagen), die man dort für seinen persönlichen Status herunterladen kann.

Das könnte auch interessant für dich sein:

Hier wird zum Beispiel erklärt, was man machen sollte, wenn ein Familienmitglied eine neue Nummer schickt. So wissen alle deine Liebsten, die deinen Status lesen, was zu tun ist. Eine tolle Idee!