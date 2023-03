Rente: Warnung vor mieser Masche – Vorsicht, wenn du DIESEN Brief bekommst!

Miese Masche! Immer wieder versuchen Betrüger mit unterschiedlichen Tricks an Geld oder Daten von Versicherten oder Rentnern zu kommen. Die Vorgehensweise ist dabei ganz unterschiedlich: Mit Besuchen, Telefonaten oder E-Mails versuchen sich Trickbetrüger Vertrauen zu erschleichen.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnt jetzt vor allem vor „dubiosen Schreiben“. Wenn du diesen Brief erhalten solltest, musst du vorsichtig sein – und dich am besten an die Polizei wenden.

Rente: Betrüger tarnen sich als Versicherungs-Mitarbeiter

Getarnt als Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung versuchen Betrüger laut DRV an persönliche Daten, die Bankverbindung oder sogar an das Geld von Versicherten und Rentnern zu gelangen.

In den Briefen, die nun von Trickbetrügern vermehrt an Rentner versendet werden, wird eine Gewinn-Möglichkeit auf einen hohen Rentenzuschuss versprochen, wenn man ein Rentenzuschuss-Siegel kauft.

Doch das ist nur eine miese Masche: Wie die DRV betont, würden Mitarbeiter oder andere beauftragte Personen in keinem Fall Rentner dazu auffordern, Geld ins In- oder gar Ausland zu überweisen. Auch werden diese in den Betrüger-Briefen häufig dazu aufgefordert, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. „Dabei kann es sich zum Beispiel um Gebühren für die Bearbeitung und Auszahlung von Rentennachzahlungen und ‚Sonderauslosungen‘ handeln“, so die DRV.

Rente: Hier solltest du besonders wachsam sein

Die Briefe seien mit dem Logo der Deutschen Rentenversicherung ausgestattet. Weiter unten wird der Sachverhalt geschildert und eine bestimmte Summe gefordert. Der Rentner soll dann die auf dem Schreiben angegebene Nummer anrufen.

Laut DRV erhalte der Rentner in dem Telefonat die Kontoverbindung genannt, auf die er den „ausstehenden Betrag“ überweisen soll. Wichtig: Die echten Briefe der DRV sind immer mit der Rentenversicherungsnummer des jeweiligen Rentners versehen. Wenn diese auf einem Brief fehlt, solltest du besonders aufmerksam werden.

Wer sich unsicher ist, ob es sich bei dem Brief um einen von der DRV oder um einen von Betrügern handelt, solle sich immer an die Deutsche Rentenversicherung wenden. Du erreichst diese unter der Telefonnummer: 0800 1000 4800.

Betrüger versuchen mit „dubiosen Schreiben“ auch immer wieder, persönliche Daten der Versicherten abzugreifen. So erhalten diese oft gefälschte „Fragebögen zur Grundrente“. Auf diesen sollen persönliche Daten eingegeben werden, damit die DRV angeblich prüfen könne, ob ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht.

Doch ob ein Anspruch auf Grundrente besteht oder nicht, wird automatisch von der Deutschen Rentenversicherung geprüft. Du musst dafür also nichts tun – auch die Auszahlung erfolgt automatisch.

Rente: So kannst du dich schützen

Die DRV gibt verschiedene Tipps, wie du dich vor Betrügern schützen kannst:

Teile fremden Personen nie persönliche Daten mit: Anschrift, Alter, Bankverbindung, PIN- oder TAN-Nummern

Lasse dich nicht unter Druck setzen

Sei besonders vorsichtig, wenn jemand Geld fordert – überweise keine Geldbeträge nur aufgrund eines Anrufs

Solltest du einen „dubiosen Brief“ erhalten, nimm Kontakt zur Behörde auf. Verwende aber nicht die auf dem Schreiben angegebene Nummer

Solltest du dir nicht sicher sein, ob wirklich ein Betrug vorliegt, kontaktiere die Polizei. Auch rät die Deutsche Rentenversicherung, dass man im Zweifel immer eine Vertrauensperson hinzu ziehen solle – gerade wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt.