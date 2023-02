Rente: Vorsicht bei Arbeitgeber-Brief – Das könnte dich ordentliche Abstriche kosten

Nach vielen Jahren Arbeit kommt endlich die Rente. Während viele auf den wohlverdienten Ruhestand hinfiebern, könnte ein Brief vom Arbeitgeber dem Plan einen Strich durch die Rechnung machen.

Denn treten Fehler in der alljährlichen Jahresmeldung auf, kann dich das einige Abstriche bei der Rente kosten. Hier findest du alle Details, auf die du achten musst.

Rente: Hier musst du genau hinsehen

Wer in diesen Tagen Post von seinem Arbeitgeber bekommt, hält wahrscheinlich die Jahresmeldung für 2022 in seinen Händen. Spätestens bis Ende April verschicken alle Arbeitgeber die Jahresmeldung an ihre Beschäftigten. In dem Dokument stehen Zahlen und Daten, die für die spätere Rente wichtig sind. Deshalb sollte sich jeder Empfänger die Angaben auf der Bescheinigung genau ansehen, wie die Deutsche Rentenversicherung berichtet.

Besonders auf die Versicherungsnummer, den Namen und die Beschäftigungszeit sollten Arbeitnehmer achten. Wichtig ist vor allem: Stimmt die Höhe des Verdienstes? Denn bestehen fehlerhafte Angaben auf dem Schreiben, kann sich das negativ auf die Rentenhöhe und mögliche Rentenansprüche auswirken. Wer Fehler entdeckt, sollte sich an seinen Arbeitgeber oder die Krankenkasse wenden. Sie werden sich darum kümmern, dass die Angaben wieder richtig sind.

Rente: Wie stellt man den Antrag?

Besonders dramatisch sind Rentenabschläge für diejenigen, die bald in den Ruhestand gehen möchten. Wer kurz vor dem gängigen Rentenalter ist, sollte sich schon frühzeitig mit dem Antrag auseinandersetzen. Für die Rente ist es nämlich wichtig, zeitnah den Antrag zu stellen. Die deutsche Rentenversicherung empfiehlt, dies etwa drei Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu tun.

