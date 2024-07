Rente: 40, 60 oder 90 Euro und mehr – das bringt dir die Anpassung im Juli

Erhöhung der Rente im Juli! Endlich ist es soweit und die über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen ein deutliches Plus.

Die Ampel-Bundesregierung hatte beschlossen, dass es ab Juli eine Rentenanpassung um 4,57 Prozent gibt. Erstmals bundeseinheitlich für Ost und West.

Mehr Rente ab Juli 2024: Die Tabelle mit den konkreten Brutto-Erhöhungen

Der Wert für einen Rentenpunkt ist damit von 37,60 Euro auf 39,32 Euro angestiegen. Für die Standardrente bei einem durchschnittlichen Verdienst und 45 Beitragsjahren würde das 77,40 Euro brutto mehr im Monat bedeuten.

Doch das ist nur eine theoretische Größe. Daher rechnen wir hier aus, was das konkret für Rentnerinnen und Rentner bedeutet. Alle Angaben in Euro und gerundet:

Bisherige Rente Rente ab Juli Erhöhung 800 836 +36 900 941 +41 1.000 1.046 +46 1.100 1.150 +50 1.200 1.255 +55 1.300 1.359 +59 1.400 1.464 +64 1.500 1.569 +69 1.600 1.673 +73 1.700 1.778 +78 1.800 1.882 +82 1.900 1.987 +87 2.000 2.091 +91 Rente: Brutto-Erhöhung ab Juli in Euro (gerundet)

Brutto bekommen somit vor allem Menschen mit höheren Renten mehr Geld. Während Seniorinnen und Senioren mit überdurchschnittlichen Bezügen von 2.000 rund 90 Euro mehr im Monat haben werden, dürfen sich andere mit kleinen Renten immerhin über 30 bis 40 Euro mehr im Monat freuen.

Dritte kräftige Rentenerhöhung in Folge

Bereits im vergangenen Jahr gab es ein Rentenplus von 4,39 Prozent (West) und 5,86 Prozent (Ost). Im Jahr 2022 stiegen die Renten sogar um 5,35 Prozent (West) und 6,12 Prozent (Ost).

Es ist somit der dritte kräftige Anstieg der Rente in Deutschland in Folge. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Jahren jedoch auch eine hohe Inflation, so dass die Anpassungen durch die Preisanstiege egalisiert wurden. Zwar liegt die Inflation nun aktuell wieder bei recht moderaten 2,8 Prozent, jedoch dürften die Rentnerinnen und Rentner aufgrund der Inflation keinen nennenswerten Kaufkraftgewinn zu verzeichnen haben.