Rente: Neuerung ab Juli! Plötzlich bekommst du eine zweite „Extrarente“ aufs Konto

Auf einmal gibt es zweimal Rente pro Monat! Von einer „doppelten Freude“ spricht Rentenexperte Peter Knöppel von Rentenbescheid24 in einem YouTube-Video.

Das Beste daran: Die Extra-Rente wird dir sogar abschlagsfrei überwiesen. Was ist da los? Wir klären dich auf!

Extra-Zahlung: Schon ab dem 10. Juli 2024 beginnen die Überweisungen

Profitieren werden rund drei Millionen Menschen. All jene, die von 2001 bis 2018 schon eine EM-Rente bezogen haben. Wie Knöppel in seinem neuesten YouTube-Video mitteilt, wird der Rentenzuschlag beginnend ab Mitte Juli 2024 ausgezahlt. Die Überweisungen erfolgen erstmals zwischen dem 10. und 20. Juli. Auch in den Folgemonaten kommt die Überweisung separat durch den Post Rentenservice in jeweils diesem Zeitraum zur Monatsmitte.

EM-Rente: Ein Plus von bis zu 7,5 Prozent

Während die normale gesetzliche Rente ab Juli 2024 um 4,57 Prozent steigt, gibt es für Menschen mit der Erwerbsminderungsrente einen weiteren Sonderzuschlag von bis zu 7,5 Prozent. Das wurde im Frühjahr von der Politik beschlossen und bedeutet, sie bekommen bis zu 12 Prozent obendrauf!

Der Zuschlag fällt unterschiedlich aus. Wer seinen Rentenbeginn in der Zeit von Januar 2001 bis Juni 2014 hatte, darf sich über die vollen 7,5 Prozent freuen. Wer einen Rentenstart von Juli 2014 bis Dezember 2018 hatte, bekommt immerhin 4,5 Prozent extra. Beides zuzüglich zur Anpassung für alle Rentnerinnen und Rentner von 4,57 Prozent.

Erst ab Dezember 2025 gibt es einheitliche Auszahlung

Ab Dezember 2025 wird der Zuschlag dann in die reguläre Rentenauszahlung integriert werden, „ähnlich wie bei der Mütterrente 1 und 2“, klärt Insider Knöppel auf.

Somit sollte nun niemand mehr beim Blick aufs Konto verwundert sein, woher auf einmal das zusätzliche Geld kommt. Für viele wird nach Jahren von hoher Inflation der Alltag im Ruhestand wieder besser finanzierbar!