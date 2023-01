Rente: So kannst du einfach und sicher die Altersrente beantragen

Nach jahrelanger Arbeit geht es in die wohlverdiente Rente. So beginnt man mit dem Ruhestand einen neuen Lebensabschnitt. Doch wie erhält man sie?

Das Geld kommt nämlich nicht automatisch, wenn das Rentenalter erreicht wird. Alle Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es nur auf Antrag. Wie du den Antrag zur Altersrente stellst, erfährst du hier.

Rente beantragen: So geht es

Damit es in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann, müssen für die Altersrente zwei Bedingungen erfüllt sein. Zum Einen muss man eine bestimmte Altersgrenze überschreiten, das sogenannte Renteneintrittsalter. Im Durchschnitt liegt dies zwischen 65 und 67 Jahren. Ebenso musst du mindestens fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Wie viel du eingezahlt hast, zeigt der Versicherungsverlauf. Der zeigt an, wie viel du bis zu zum Zeitpunkt des Antrags eingezahlt hast. Für die Rente ist es wichtig, zeitnah den Antrag zu stellen. Die deutsche Rentenversicherung empfiehlt, dies etwa drei Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu tun.

Um den Renten-Antrag einzureichen, gibt es drei Möglichkeiten. Die bequemste Art und Weise dafür ist online, nämlich auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung. Andernfalls kannst du die Formulare aber auch hier herunterladen, ausdrucken und per Post verschicken. Die dritte Möglichkeit ist, sich bei der Deutschen Rentenversicherung vor Ort beraten zu lassen. So kann in der Beratungsstelle gemeinsam und direkt der Antrag gestellt werden.

Zum Antrag musst du Einiges einreichen, unter anderem:

Die Rentenversicherungsnummer

Ein Ausweisdokument in Kopie (Personalausweis, Reisepass, etc.)

Informationen über die Kranken- und Pflegeversicherung

Die Steueridentifikationsnummer

Kontodaten: IBAN und BIC

Geburtsurkunden der Kinder

Nachweise über Ausbildungen

Rente: Wie viel Geld steht dir zu?

Wie viel Rente du erhältst, hängt vom Einkommen ab. Somit auch, wie viel in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt wurde. Die genaue Höhe wird aber im Rentenbescheid mitgeteilt. Den bekommst du nach der Einreichung des Antrags. Auch steht im Rentenbescheid drin, ab wann und wie lange die Rente ausgezahlt wird.