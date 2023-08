Whatsapp: Vorsicht vor neuer Funktion – sie kann dich viel Geld kosten

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst: Bei dem Messenger-Dienst gibt es angeblich eine neue Funktion. Doch du solltest vorsichtig sein, denn dahinter verstecken sich Betrüger und nicht etwa Whatsapp selbst.

Das grün-weiße Logo ist das Markenzeichen von Whatsapp. Nie präsentierte sich der Messenger-Dienst mit einer anderen Farbe. Angeblich gibt es jetzt jedoch ein Update, mit dem du ein blaues Whatsapp-Logo bekommst. Doch du solltest sehr vorsichtig sein.

Whatsapp-Kettennachrichten sind ein Fake

Wie „Giga.de“ berichtet, gibt es nämlich gar keine offizielle Version von Whatsapp in blau! Bei den entsprechenden Meldungen, die umherkursieren, handelt es sich um einen Betrugsversuch! Immer wieder taucht die blaue Whatsapp-Version in Kettennachrichten auf.

Um die entsprechende Version zu erhalten, sollst du auf den in der Nachricht enthaltenen Link klicken. Dahinter verbirgt sich dann angeblich der Download. Doch die Wirklichkeit ist ganz anders: Es sind fiese Betrugsmaschen!

Abo, Spam-Mails oder schadhafte Programme

Manchmal lässt sich zwar tatsächlich etwas herunterladen. Dabei handelt es sich aber nicht um „Whatsapp Blue“, sondern um schadhafte Programme – zum Beispiel Trojaner-Apps und andere Viren. So soll dein Smartphone ausspioniert werden!

In anderen Fällen wiederum wirst du vor dem Download dazu aufgefordert, deine Daten einzutragen – und das solltest du auf gar keinen Fall machen! Damit schaltest du nicht den Download der geheimen Whatsapp-Funktion frei, sondern tappst stattdessen in eine Kostenfalle. Zum Beispiel in Form eines Abos. In „harmloseren“ Fälle gibst du deine Daten an Datensammler weiter und musst in Zukunft mit Werbeanrufen, Spam-Mails und anderen nervigen Mitteilungen rechnen.

Schlechte Qualität entlarvt Betrüger

Wie „Giga.de“ berichtet, sieht man bereits in der Nachricht zu der blauen Messenger-Version Hinweise, dass es sich um einen Betrug handelt. So ist zum Beispiel der Name im Link falsch geschrieben („blue.whatsap.top“). Zudem weist die Seite eine schlechte Qualität auf. Du solltest solchen Links also niemals folgen!