Wetter in NRW stürzt ab – nach Pfingsten passiert es

Das Wetter in NRW präsentiert sich im Juni bislang reichlich wechselhaft. Nach dem schweren Unwetter am letzten Mai-Tag geben sich Sonne und Wolken bislang die Klinke in die Hand. Immer wieder kommen dabei auch ein paar Tropfen herunter.

Daran ändert sich auch am Pfingstwochenende nichts. Im Gegenteil – in der ersten Juni-Woche warten noch einige Schauer und Gewitter auf uns. Und das ist noch längst nicht alles.

Mieses Pfingst-Wetter in NRW

Schon am Donnerstag (5. Juni) geht es los. Vor allem in der Nord- und Osthälfte ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einzelnen Gewittern mit stürmischen Böen zu rechnen. Dabei droht auch wieder Hagel und Starkregen (bis zu 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit). Das Ganze bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad.

Die Vorhersage für die darauffolgenden Tage liest sich wie ein Abziehbild vom Donnerstag. Am Sonntag (8. Juni) soll es dann aber frischer werden. So erreicht das Thermometer in höheren Lagen von NRW gerade einmal 11 Grad. In der Nacht stürzen die Temperaturen sogar noch deutlich weiter ab!

Wetter-Experte warnt vor Frost in NRW

So soll Pfingstmontag in NRW nach Angaben von Dominik Jung mit Werten zwischen 4 und 8 Grad in zwei Metern Messhöhe starten: „Hier und da ist sogar in einigen Senken im Westen Bodenfrost nicht ganz ausgeschlossen. Die Schafskälte, sie lässt grüßen“, so der Wetter-Experte („wetter.net„). Der Begriff geht auf eine alte Bauernregel zurück, nach der Schafe nicht zu früh im Juni geschoren werden sollten, weil da noch Kaltluft nach Westeuropa einströmen kann und die Schafe sonst frieren würden.

Nach dem möglichen Bodenfrost an Pfingsten könnte das Wetter in NRW regelrecht explodieren. So werden nach Angaben des Meteorologen je nach Wettermodell für Donnerstag (12. Juni) bis zu 32 Grad in NRW prognostiziert. Ob nach dem Temperaturabsturz tatsächlich der ganz große Sommer ausbricht, ist allerdings noch nicht sicher.